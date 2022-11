Yina Calderón está ‘Simpsonizada’. Esto es lo que hizo la DJ que llamó mucho la atención

Tras salir a responder las críticas que ha recibido por su más reciente videoclip, Como duele el frío, Yina Calderón anunció que ya está preparando otro tema musical. “Lady, te va a gustar el siguiente tema, o de pronto no te guste, pero lo vas a ver, ¿me entiendes?”, empezó diciendo la mujer en sus historias de Instagram.

Luego agregó: “Porque Como duele el frío, yo soy consciente que, acaba de llegar al millón 100 mil vistas, tuvimos 100 mil vistas más, y entiendo que es porque no les guste mucho, pero lo mira y la escuchan y eso es lo que yo necesito. Me entiende, bebés ustedes saben que yo les soy sincera”, aseguró.

Aunque no hizo ningún adelanto de lo que será su nuevo sencillo, cabe recordar que Calderón estuvo reunida hace poco con el hermano de Darío Gómez para preparar un homenaje al Rey del Despecho.

Ahora, la DJ quiso sorprender una vez más a sus seguidores y dio a conocer que planea un nuevo proyecto donde pretende traer la acogedora taberna de Moe de Los Simpson a Colombia. Según mostró Yina Calderón a través de una publicación en Instagram, su objetivo es crear un spa de cerveza.

“Muy pronto el primer spa 🧖‍♀️ de Cerveza 🍺 inspirado en Los Simpson (me ha costado tanto trabajo, tanta inversión, tiempo ... pero pronto estará listo ✅ les aclaré en un video pasado tuve inconvenientes con Mattel para la casa de Barbie ☹️ pero frescos que este spa 🧖‍♀️ es aún más divertido y fantástico) ❤️ ¿Quiénes aman los Simpson 👇?”, escribió la mujer.

En las fotografías compartidas se observa que el diseño es igual al de la reconocida taberna de la serie estadounidense pues tiene los mismos colores que la original y su fachada es idéntica. Ante esto los seguidores de Calderón no dudaron en comentar sobre su nueva idea.

“El que mucha abarca poco aprieta, todo queda a medias, el glamping, la línea de tinte, de pelucas, el reality, el spa de barbie, esperemos esto a ver”, “Ayyy mijita termine primero lo otro y después se mete en este... No terminó la finca... no terminó la casa de la Barbie no mija todo lo deja en veremos”, y “Yina ¿no te cansas de copiar todo? Eres una mujer creativa, no faltara el que quiera poner trabas por copyright”, “Esperando la demanda…..🤭”, “Ay no ! pero no es el primer spa de cerveza ,te cogió la tarde para innovar😴”, dijeron algunas personas.

Yina Calderón defendió a Maluma en sus redes, esto fue lo que dijo

En la noche del 21 de noviembre, Calderón se refirió a los comentarios que se están dando luego de que Maluma dejó una entrevista en la que le preguntaron por su participación en la canción oficial del Mundial Qatar 2022.

El evento está siendo fuertemente criticado por muchas organizaciones debido al irrespeto de los derechos humanos que se presentan en el país, el cual reprime la libertad de muchas personas. Tras estos señalamientos, muchos artistas se negaron a cantar en la canción oficial e incluso a presentarse en la inauguración del evento.

“La actriz Carolina… la que hizo ‘La Hija del Mariachi’ que me encanta, también lo criticó fuertemente y yo realmente pienso, aquí hablando con las amigas en la peluquería acá echando el chisme, nene que obvio, hasta yo iría a cantar ‘Cómo duele el frío’. Amor, si no fueron los futbolistas, que vaya el Maluma, pues sí, obviamente el país tiene algunas condiciones, pero eso no quiere decir que él esté apoyando nada, él simplemente está representando a Colombia y ganando billete”, expresó la famosa colombiana.

Además, expresó que se debía medir a todos con la misma vara, pues preguntó el por qué no han criticado a los futbolistas.

“A cualquiera de nosotros nos dicen que vayamos a cantar al Mundial y todos vamos, no seamos de doble moral, no papi, déjenlo. ¿Entonces los futbolistas también por qué van? Pa’ jugar fútbol. Esas ya son cosas del país, obviamente las cuales uno no apoya”.