“No debí tirarla al piso”, Aida Victoria Merlano se excusa por pelea con Yina Calderón

Aida Victoria Merlano y Yina Cañderón pasaron de amigas a rivales en cuestión de segundos, todo porque a la Dj le dio por hablar de la broma que la barranquillera supuestamente le hizo a su novio WestCol y todo se fue al traste, pues ninguna de las dos aceptó que la otra hablara de su vida privada y al final terminaron publicándose sus ‘chiritos’ en redes sociales.

Luego de esta pelea mediática frente a millones de cibernautas, la hija de la prófuga de la justicia Aida Merlano aprovechó su perfil oficial de Instagram para disculparse con la huilense de una forma satírica e irónica, tratando de mantener su imagen de mujer elegante y frentera. “Quiero pedir unas disculpas a quienes vieron el incidente en el que me agarré con Yina. Creo que no debí tirarla al piso de esa manera. A veces uno se deja llevar por la rabia”, se lee en la publicación.

Acto seguido, la empresaria de juguetes y accesorios sexuales posteó en las mismas historias un video de dos luchadoras de la WWE en plena pelea: Rhea Ripley, de look negro, y Asuka, que lleva su cabello de varios colores. En el clip se ve cuando la australiana agarra a la japonesa y después de alzarla por los aires la impulsa contra la lona del ring, dejándola noqueada y sin posibilidad de más pelea, haciendo relación a cómo habría dejado Merlano a Calderón luego de la aireada discusión que tuvieron.

Así inició la pelea entre Aida y Yina

Todo empezó cuando WestCol salió en uno de sus videos streaming diciendo que Aida le había dicho que extrañaba el miembro de su exnovio Yéferson Cossio, cuando estaba teniendo relaciones íntimas. Al parecer, esto se trató solo de una broma, sin embargo, Yina quiso opinar al respecto y hasta compartió el clip donde se deban las polémicas declaraciones, sin confirmar de qué se trataba.

Merlano, obviamente, la puso en su lugar, pero Yina no se quedó quieta, porque para ella todo se trata de una estrategia, pues afirmó: “show y estrategia... Lo que hacemos todos, porque ella no lo saca de la cabeza (a Cossio), entonces lo nombra, lo nombra. Y el otro lo sabe, Westcol sabe que Aida está tragada de Cossio”.

Tras lo dicho por Calderón, la joven barranquillera de entrada le aclaró que ella jamás había hecho ese comentario al que hacía referencia su novio Westcol. También le pidió a Calderón que no hablara tanta barbaridad y que no era posible que se atreviera a decir “eres mi amiga”, cuando por otro lado envuelve a sus seguidores con asuntos que a ella no le corresponden.

Tras esto, Calderón salió a justificarse y contradijo a Merlano, pues la retó y le dijo que se aguantara porque ese tipo de contenidos es lo que paga en redes sociales. “No voy a agrandar la situación porque, aunque Aída diga que no, yo la considero mi amiga”, añadió la Dj, dejándole muy claro a la barranquillera que aún así, si no quiere que ella hable de lo que se ve en las redes de Aida y WestCol, pues que no lo muestren.

“Si ustedes quieren que en el programa no hable de la vida de ustedes, no la hagan pública… Si usted va a hacer todo lo de su vida pública, señor personaje público, aguántese que los medios de comunicación y de entretenimiento, hablen de usted”, fueron las palabras de Yina que no tuvieron más respuesta de Aida hasta las historias que se mencionan anteriormente.

Queda esperar si esta pelea tiene una segunda entrega, como es costumbre entre todos los influencers del país.