¿Irreconocible? Así se veía Aida Victoria Merlano a los quince años

La vida de la influenciadora Aida Victoria Merlano comenzó a convertirse en un tema para hablar en el mundo del entretenimiento después de que su mamá, la excongresista Aida Merlano, fue acusada de fraude electoral hace unos años. Desde entonces, la creadora de contenido se ha llevado la mirada de muchos y durante este 2022 se ha robado la pantalla más de una vez.

Al tener casi cuatro millones de seguidores en Instagram, la barranquillera es de las más comentadas en los escenarios digitales. Entre lo más reciente, Merlano terminó una relación de meses con el cantante de música urbana Naldy, pero poco tiempo después comenzó un nuevo romance con el streamer antioqueño WestCol.

Ahora, la mujer de 23 años comenzó a ser mencionada en las redes sociales por su pasado, específicamente por su aspecto físico cuando era una adolescente. En las plataformas existe una frase que dice “entre el cielo y Google no hay nada oculto”, precisamente, eso le pasó a la influenciadora y apareció en una fotografía de hace años.

A través de historias en Instagram, fue la misma Aida Victoria Merlano la que decidió subir la instantánea por la que varios cibernautas la han criticado.

Como lo hacen la mayoría de figuras públicas, la barranquillera se sumó a la tendencia de la caja de preguntas y respuestas, así que un usuario le pidió una fotografía de sus 15 años. Enseguida, la creadora de contenido buscó en su álbum de recuerdos y compartió dos fotos de aquella época.

En una de las fotografías, Aida Victoria Merlano lució un vestido folclórico y en la otra un vestuario más casual. Sumado a esto, la influenciadora escribió en la misma historia que sus quince años no fueron como los de varias jóvenes con un “vestido pomposo”, sino que ella utilizó algo diferente. “Fui una quinceañera más moderna”, consignó la también abogada.

Varios perfiles de chisme y entretenimiento republicaron las recientes historias de la barranquillera, por lo que algunos la tacharon de “irreconocible” en ese entonces, ya que en la actualidad Merlano se ve diferente. No obstante, cabe recordar que son fotografías de hace años, en plena etapa de adolescencia, inclusive, se puede ver que tenía brackets.

A continuación, las mencionadas fotos que muestran a Aida Victoria Merlano cuando tenía 15 años de edad:

¿Cuál fue el peor día de su vida?

La creadora de contenido barranquillera se ha caracterizado por contar detalles de su vida y ha sido muy abierta con el tema de su madre, pues cabe recordar que estuvo investigada por el escape de la excongresista. Desde dicha situación, Aida Victoria empezó a transformar su tragedia y ahora es una de las mujeres más conocidas en redes sociales.

Por ello, cada vez que puede, cuenta sobre su cotidianidad y ahora dio a conocer sobre el peor día que ha tenido en su vida cuando fue amenazada con una pistola. A través de la dinámica de preguntas y respuestas, la joven sostuvo que hace un año “sentía que no podía más”.

“A mí hace un año me amenazaron, me sacaron una pistola y casi me parten la cara. Entonces yo tuve que hacer un video por si algo me pasaba, donde yo obviamente estoy llena de miedo, estoy contando todo lo que me está pasando”.

Aunque la influencer no explicó qué decía en el video, sí dijo que fue un momento donde se sentía muy mal y que desde entonces sintió que nunca más quería pasar por lo mismo y tomó las fuerzas necesarias para ser quien es hoy en día.

“Ese video me da la fuerza que yo necesito para esos momentos en los que yo digo: ‘no voy a poder con esto que me está pasando’. Porque si pude volver a ser la misma después de la situación tan espantosa que viví, yo puedo con todo”.