Carmen Villalobos se sinceró y habló sobre los problemas que genera la pólvora: “Ay, Dios mío”

Carmen Villalobos es unas de las actrices más reconocidas en el mundo de la farándula colombiana, la mujer se caracteriza por deslumbrar a sus seguidores con su hermoso rostro y escultural cuerpo; además, tiene un carisma que sus fans aseguran que es digno de admirar.

La actriz se separó hace algunos meses del también actor Sebastián Caicedo; sin embargo, los ojos de la opinión pública siempre han estado sobre la mujer, debido a las constantes interacciones que tiene Carmen con sus seguidores, por medio de sus redes sociales.

Recientemente, por medio de su cuenta personal de Instagram, la barranquillera relató el sufrimiento que padecen sus perros en esta época decembrina. Mambo y Capuchino son las mascotas de la actriz y viven todo un calvario, ya que cerca a la casa de la actriz queman pólvora de manera constante.

“Empezamos con la pólvora. Mis perros están supermal. Ustedes saben que Capu es grande, me tocó abrir aquí el closet. Miren, aquí está uno y aquí abajo me tocó meter una sabanita para mambito. Son supernerviosos, y ustedes ven a Capu grande y Capu es supernervioso con la pólvora, entonces me tocó ponerle la camita acá. ¡Ay, Dios mío!, linda época, pero para ellos no. Para ellos no es tan bonita”.

Cabe mencionar que científicamente no se ha comprobado que este tipo de ruidos genere algún tipo de afección en los perros; sin embargo, la experiencia y lo que viven ellos parece ser muy distinto. Por su parte, el Ministerio de Salud de Colombia intensifica sus mensajes para la ciudadanía insistiendo en el no uso de pólvora en esta época del año.

Carmen Villalobos se hace nuevo tatuaje, ¿cerrando ciclos?

“Gratitud” es la consigna oficial del fin de año de la actriz Carmen Villalobos, quien ha tenido un año de mucho aprendizaje gracias a todo lo que ha tenido que vivir, desde sus proyectos laborales exitosos hasta los cambios que ha tenido en su vida personal, específicamente con la ruptura amorosa que tuvo que enfrentar.

Hace ya varios meses que la artista anunció el fin de su matrimonio con el también actor Sebastián Caicedo, que se dio en muy buenos términos, según comentaron, y gracias a eso cada uno ha podido vivir su proceso sin rencores ni rabias. De esta manera, le han demostrado al mundo que, así como fueron una de las parejas más estables y amorosas de la farándula latinoamericana, también son ejemplo de superación para todos sus fanáticos.

Luego de este duro momento, tanto Villalobos como Caicedo se han enfocado en construir sus propias vidas, especialmente la actriz, quien ha dedicado su tiempo a viajar, disfrutar del mar, de su soltería, su libertad y su nueva etapa, llena de encuentros con amigos, cambios de look y un nuevo accesorio que llevará de por vida en su piel.

La actriz les mostró a sus más de 21,1 millones de seguidores la nueva palabra que se tatuó en la parte derecha de su espalda, “Gratitud”, con la que le envía un mensaje al universo y a sus fans, pues así desea terminar ella su año, agradeciendo por todo lo que le ha mostrado y enseñado con los últimos sucesos en su vida.

“Les presento mi nuevo tatto 😍 y a @billyvirviescas el encargado de hacerlo 🔥¡Billy ERES LO MÁXIMO! ¡Gracias por tu paciencia, dedicación y súper energía! ¡Me encanta rodearme de personas así 💪🏼! Mi tatuaje dice GRATITUD 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 ¡Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo! Es una palabra que me identifica 🤗¡Agradezco a diario y a todo momento POR TODO! La gratitud te ayuda a seguir creciendo 💫”, escribió Villalobos en su publicación, que ya cuenta con más de 350 mil likes.