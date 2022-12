Luisa Fernanda W reveló que lleva 39 días sin dormir. Esta es la razón

En los últimos meses, la influenciadora Luisa Fernanda W ha sido blanco de la farándula nacional debido al nacimiento de su segundo hijo, Domenic, y de lo que ha representado ello en su vida.

En diferentes momentos, la pareja del cantante Pipe Bueno, se ha mostrado cansada y agotada, pues tener a un recién nacido en la familia representa un gran esfuerzo para ambos padres en todos los sentidos.

Así, el pasado lunes compartió en sus historias de Instagram dos videos en los que habló de sus ojeras y del tiempo complejo que ha tenido que vivir como madre de dos pequeños; la también cantante resaltó sus ojeras, dijo que parecía un panda y que llevaba más de un mes sin dormir, no solo por el segundo bebé, sino porque su primogénito se despierta a media noche.

“Llevo 39 días sin dormir, por ahora, haré algo por mi cara, por mejorar estas ojeras, eso que como por la luz se me ven aún más, parezco un panda, pero ¿qué les digo’, de hecho llevo más días sin dormir, sin contar los días en que Máximo se despierta a media noche, aunque ahora Máximo duerme solo”, manifestó en el clip de Instagram.

Y contó una infidencia, pues afirmó que cuando Pipe llega de cantar, le dice que no ha dormido nada y que quiere descansar, por lo que, a manera de ironía, dijo que al menos él podría descansar, algo que ella no podría hacer, debido a su rol como madre.

Además, en otro video compartía una respuesta de una seguidora que le decía ‘te quejas demasiado, el ser madre es disfrutar hasta las trasnochadas’, comentario ante el cual aprovechó para hablar sobre lo que sentía, ya que está feliz, pero no ocultó su cansancio.

“Yo amo ser mamá, no lo cambio por nada. Esta fue mi decisión. Pero también amo quejarme, a veces jajajaja hace parte del flow”, escribió y además, dijo: “Y lo que falta por quejarme. La gente viene y se queja en las redes sociales de las personas, le tiran mier**, hate, ahora ¿no me voy a quejar yo por ser mamá?”, cuestionó irónicamente.

#LuisaFernandaW habla de cuán difícil es ser mamá pic.twitter.com/GNrnN5kz0G — Archie Valdo Hadock (@tugatoarchie) December 6, 2022

Y continuó hablando de manera sarcástica: “Ay me voy a quejar mucho, pues ser madre para mí es de amores y odios, normal, o sea, pues ser madre no es ‘todo lo disfruto’, disfruto estas trasnochadas hijuep... disfruto estas ojeras, las estoy disfrutando demasiado, no... hombre, aquí en este perfil prima la libre expresión”.

La navidad en la familia Bueno W

Ad portas de llegar la navidad, Luisa y Pipe no escatimaron en gastos a la hora de decorar su hogar y ya le mostraron a sus seguidores cómo les quedó la casa en la que viven con sus dos hijos.

Con un video que publicó la antioqueña en sus historias de Instagram, la influencer dejó ver cada uno de los adornos que puso, que no son para nada comunes y sí generaron diferentes reacciones entre sus seguidores.

En el clip se ve centros de mesa con piñas de pino, dos papás Noel con en tamaño casi real, vestidos con trajes blancos de piel con apliques grises, muy al estilo “invierno”; y un árbol de Navidad con luces azules, con bolas blancas y plateadas, acompañadas de helechos grises y verdes oliva.

Muchos de sus seguidores amaron la decoración vanguardista y diferente, pues destaca que está fuera de lo convencional a la hora de no elegir los tradicionales rojo y verde para acompañar la Navidad, sin embargo, a otros sí les hizo falta un poco más de color y criticaron la elección de Luisa y Pipe.