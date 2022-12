Yina Calderón se recuperó de la ‘paliza’ que le dio Aida Victoria Merlano y le respondió con video cómico y polémico

Yina Calderón y Aida Victoria Merlano saben muy bien cómo mantenerse vigentes en redes sociales: hablar la una de la otra sin importar las consecuencias, como lo han venido haciendo los últimos días en los que la DJ ha arremetido contra la barranquillera por un asunto que era de pareja y ahora es de índole nacional en el mundo digital.

Aida ya había dejado claro que le había ganado la pelea a Yina con una “paliza” que le dio de forma virtual y retórica luego de poner dos historias en su perfil oficial de Instagram. En la primera, mostró una leyenda “disculpándose” por haber “tirado al piso” a la empresaria de las fajas y en la segunda se ve a dos luchadoras profesionales peleando en un ring, en el que una, la australiana, tira a la lona a la japonesa dejándole noqueada y sin posibilidad de más pelea.

Se supone que Yina estaba representada en la luchadora japonesa y la DJ le siguió el juego a la barranquillera, usando las historias de uno de sus perfiles en Instagram anunciando que aunque no se iba a pronunciar sobre el tema, decidió “curarse las heridas” y salir con toda ante sus seguidores mostrando un video cómico en el que deja ver el recorrido amoroso de Merlano.

El rostro de Aida inicia en un fondo café con un camino delineado, el cual sigue hasta encontrarse con los rostros de los que han sido sus novios. En la primera estación se ve cómo, supuestamente, se encuentra con su primer amor y le “quita” todo su dinero. En la segunda estación, no logra nada, pues, al parecer, el segundo amor no tenía nada para ofrecerle monetariamente, declaraciones muy serias por parte de la DJ.

Luego, el rostro de Merlano se encuentra con el de Yeferson Cossio, el que habría dejado a Aida con un dolor inmenso en su corazón, pues este fue el meollo inicial de la pelea entre ella y Yina, pues fue una broma que hizo el actual novio de Victoria la que desató el desmadre, diciendo que la barranquillera extrañaba las partes íntimas del paisa.

Finalmente, el rostro triste de Merlano llega y se une al de WestCol, donde aparecen emoticones que indican diálogos y conversaciones, haciendo énfasis en que el objetivo de esta relación es hacer hablar a la gente y no precisamente construir un amor puro entre el paisa y la barranquillera.

Lo más insólito es que Yina se atreve a indicar que Aida Victoria y WestCol ya no estarían juntos y la barranquillera estaría en búsqueda de su próxima “víctima”, dejando claro que Merlano solo estaría buscando pareja a conveniencia mediática, pues el resonar en las redes y los medios es lo que necesita para seguir generando dinero, ya sea con su contenido o la promoción de juguetes y artículos sexuales que ella misma prueba y recomienda.

Por el momento, Aida Victoria no ha respondido al nuevo golpe de Yina, pues la barranquillera ha mostrado en sus historias de Instagram que ha estado ocupada en varias cosas. La primera es un cumpleaños de una de sus amigas al que no fue invitada, asunto que le dolió en el alma y por eso decidió llegar sin invitación, primero eligiendo un vestido de los tantos sugestivos que tiene y luego peinando su pelo con un champú en seco, pues no tenía tiempo para darse una ducha con todas las de la ley.

Acto seguido, se presentó en la celebración y la homenajeada se sorprendió muchísimo, excusándose de no invitar a la ‘influencer’ porque imaginó que estaba de visita en Medellín, asunto que puso el ambiente en mucha tensión.

Luego de eso, la Merlano hija realizó un live con sus seguidores hablando sobre su percepción acerca de las relaciones de pareja y los proyectos que está llevando a cabo en los últimos meses, que le han generado buenos dividendos, al punto de regalarle a su amiga “ingrata” dólares, pues pesos colombianos en efectivo ya casi no lleva en su poder.