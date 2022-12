“Hay niveles, querida”: Epa Colombia mostró su cola y no quedó como la de Yina Calderón

Epa Colombia llevaba ya días sin polémica y ella misma se percató del tema; por ello, ha decidido volver a aparecer en sus redes sociales con un video más que ha puesto a hablar a sus seguidores y a los de Yina Calderón, pues qué sería de una controversia al estilo la “reina de las keratinas” sin una pulla a una de sus colegas, absolutamente nada.

Esta vez lo que Epa Colombia puso en discusión fue su último retoque estético, específicamente el aumento de tamaño de sus glúteos a través de un procedimiento que, según la empresaria, también usan Kim Kardashian y sus hermanas, que hace que su cola se vea más grande sin necesidad de poner prótesis, solo inyectando una sustancia.

Muchos de sus seguidores ya sabían de este proceso que se iba a realizar Epa Colombia y le habían dicho que por favor no se lo hiciera, pues ya hay varios casos de famosas que, creyendo en sustancias milagrosas, terminaron con biopolímeros en su cuerpo, que les ha hecho pasar múltiples veces por el quirófano para someterse a cirugías supremamente invasivas y dolorosas, tratando de retirar el plástico de sus extremidades.

Sin embargo, Daneidy asegura que esta es una sustancia beneficiosa y que su “nalga” ha quedado muy bien, mucho mejor que las de su colega y examiga Yina Calderón, quien es una de las abanderadas de las cirugías plásticas y el rechazo rotundo a los biopolímeros, pues ella incluso ha mostrado en sus redes sociales cómo los médicos tienen que abrir su piel y buscar entre sus músculos pequeñas bolas de plástico que le generan dolor, calambres, inmovilidad y muchos síntomas más.

El caso es que Barrera mencionó a Calderón para referirse a que su procedimiento sí fue exitoso y luego procedió a mostrarlo de la siguiente manera. Primero ubicó su celular de tal forma que se le viera la mayoría de su cuerpo. Luego empezó a dar vueltas mostrando su derrier con unos shorts de jean, que luego fue bajando sin ningún pudor para mostrar su ropa interior, unos cacheteros negros que moldean a la perfección la figura esbelta de la exporrista, que también dejó ver un abdomen contorneado y un busto a medida.

A simple vista se ve que lo que se ha hecho Barrera sí ha funcionado, pues no se le ve ningún filtro latente en el clip, que en primer lugar fue publicado en las historias de Instagram de la empresaria y luego fue compilado por la cuenta Más Rechismes.

“Amiga, pues yo te quiero mostrar mi cola… ‘Vas a quedar peor que Yina’ (risas), tú sabes que no linda, hay niveles de niveles, querida, no amiga, me apliqué el sculpting, lo que se aplican las Kardashian, y me ha crecido la cola un montonsísimo… En enero, voy a tener la cola más grande, amiga, mi cola está genial, radiante”, dice Barrera en sus historias.

Los cibernautas no dejaron pasar ni un solo segundo para dar su opinión sobre el tema y las frases son muy variadas, desde aquellos que le vaticinan lo peor a la empresaria, hasta los que reconocen que el cuerpo le está quedando muy bien.

“Y después llora por los biopolímeros disfrazados”, “La otra está tranquila y está toreándole esa lengua, lo que está quieto se deja quieto, luego Yina la recoge y sale a chillar, porque para eso es que sirve ella”, “Pues la cadera le quedaron debiendo un kilo a cada lado, amiga”, “Se ve bien, pa qué”, “La verdad la tiene mejor que Yina 😂 Ay no, pero que se recojan hombre😂 tan huesas con esas cirugías 😂”, “Puro biopolímero le metieron”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.