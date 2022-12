“¿Sí pilla cómo son ustedes?”: Epa Colombia tuvo un curioso ‘incidente’ con policías mientras grababa un video

Daneidy Barrera Rojas, conocida en los medios como Epa Colombia, se ubicó en el centro de distintas polémicas en redes sociales por sus contenidos, discusiones con otros influenciadores, la empresa de productos capilares que tiene y los problemas que enfrenta por cuestiones económicas. La creadora de contenido suele presumir sus lujos y adquisiciones, plasmando su experiencia personal tras salir adelante y superar todo tipo de adversidades.

Entre las publicaciones que realiza la empresaria de queratinas en su cuenta oficial de Instagram, las miradas de los curiosos se posan en los regalos, detalles, sorpresas y premios que ha entregado la colombiana a personas que ve en la calle. La influencer se acerca a los transeúntes y trabajadores, ofreciéndoles dinero, ropa o mercados.

Durante los primeros días de diciembre, a puertas de las festividades de fin de año, Epa Colombia decidió hacer una gran compra de productos básicos de la canasta familiar para formar pequeños mercados y regalarlos a quienes más los necesitaban. La creadora de contenido se montó en un auto y comenzó a ‘caerle’ por sorpresa a algunas personas, haciéndoles preguntas random de cultura general para darles este regalo.

“Amiga, ¿cómo estás, querida? Linda, desde Risaralda, voy a regalar una ropita y unos mercaditos que me quedaron por ahí”, dijo la empresaria en un video de sus historias, donde se mostró emocionada por esta actividad.

Daneidy Barrera le habló a un grupo de gente y les hizo interrogantes como: “¿Cuánto es 6x5?” y “¿Quién descubrió América?”, entregándoles uno de los mercados como premio por las respuestas que daban.

Lo particular y curioso de este contenido sucedió cuando Epa Colombia captó a un grupo de policías, quienes estaban alejados de su auto y se encontraban dialogando entre ellos. La empresaria comenzó a llamarlos en repetidas ocasiones, intentando integrarlos a sus contenidos para redes sociales.

“¡Policía! ¡Venga ‘Poli’! Los tres, los tres, vengan los tres”, dijo la colombiana en el clip.

Aunque todo pintaba de la mejor manera, y con una respuesta positiva por parte de los uniformados, todo cambió cuando decidieron dejarla esperando y darse vuelta. Los tres policías no se acercaron al auto y esto no fue del agrado de la influencer.

“No, no los estoy grabando (varias risas). No los estaba grabando. ¿Si ve, ahí sí se devolvió? Porque como los estaba grabando, pero si no los estuviera grabando, ahí sí. ¿Sí pilla cómo son ustedes?”, indicó Epa Colombia, pese a que es de conocimiento que las autoridades no deben prestarse para esta clase de contenidos.

Por último, la polémica instagrammer continuó su camino y buscó a más personas que le aceptaran este detalle, demostrando su intención de colaborar y ayudar a quienes necesitaban este impulso.

Epa Colombia se despachó contra examigos

Epa Colombia continúa en el ojo mediático por algunas declaraciones en su contra, que han hecho varios de los que la han conocido. Dada la situación, Daneidy Barrera, nombre de pila, decidió salir en sus redes sociales a aclarar lo sucedido.

En las historias, la bogotana aprovechó para exponer varios temas de su vida personal, y además, aprovechó la oportunidad para hablar sobre Andrea Valdiri.

En sus declaraciones, la empresaria señaló que varios de sus examigos se alejaron por dinero, por lo que no dudó en cuestionarlos.

“Ellos saben que no están aquí, es porque obraron mal. Nunca he salido a hablar mal de ustedes. Si hablan de mí es porque se les acabó el dinero porque conmigo ya no tienen dinero, fama, viajes ni lujos”, aseguró.

Sobre la misma línea, exaltó el vínculo que mantuvo con ‘La Jesuu’, en donde también aprovechó para reconocerla a ella y a Andrea Valdiri, con quienes sostuvo una amistad hasta hace poco.

“Andrea Valdiri, qué familia tan linda que tiene. Les deseo lo mejor. Si ellas no quieren ser mis amigas, no importa les deseo lo mejor que brillen, que luchen y que saquen sus empresas adelante. Uno tiene que desearle lo mejor a las personas”, aseguró en su publicación.