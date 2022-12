Epa Colombia confirma que sigue con Karol Samantha, a pesar de las peleas

Si Epa Colombia no está metida en líos legales o laborales, está en problemas sentimentales y con mucho drama incluido, así es el diario vivir de la “reina de las queratinas”, quien no para de generar revuelo en las redes sociales con sus ocurrencias y sus consecuencias, que la han llevado incluso a tener casi un pie en la cárcel.

Esta vez, Epa Colombia no es noticia por no responderle a su exmanager por el dinero que debe de un concurso o de sus apariciones en espacios de otros influencers. Por el contrario, Daneidy Barrera, nombre de pila de la mediática empresaria, está en comidilla de todos por las declaraciones que dio sobre su relación con la joven Karol Samantha, de quien se decía estaba separada luego de una gran pelea que tuvieron.

Fue en unas historias de Instagram de Epa donde volvieron a parecer las dos jóvenes juntas, mostrando los avances que ha tenido el pelo de Karol gracias a las queratinas de Daneidy. También se dieron un beso para aclarar que siguen conformando una pareja, que desde su inicio ha sido polémica, pues antes la influencer estaba en una relación amorosa con la futbolista Diana Celis y luego, de un momento a otro, Barrera empezó a mostrar a Samantha como su novia oficial.

Esto generó mucho repudio en los seguidores, tanto de Epa como de Celis, pues ellas estuvieron juntas durante seis años, en los que Barrera tuvo varios tropiezos, entre ellos el daño a una estación de TransMilenio que casi le vale un periodo extenso de cárcel a la bogotana, quien salió bien librada y continuó haciendo sus travesuras.

Epa y Karol siguieron su amorío sin importar las críticas y fue tanta la pasión entre ellas que a Barrera no le dolió dañar la boda de Andrea Valdiri con tal de tener a su nueva pareja en dicho evento, donde solo permaneció durante 10 minutos haciendo un show indecoroso y del que salió por donde entró haciendo alboroto.

Luego de eso, Karol y Epa han protagonizado sus propios dramas, peleando ante las cámaras de sus celulares con sus seguidores de público, echándose pullas donde se tildan de “inmaduras” e “infieles”. Todos asumieron entonces que dicha relación ya se iba a terminar, pero la realidad era otra, porque la propia Daneidy dejó claro que siguen y van para largo.

“Ven mostramos tu cabello (Beso). No amor, tu cabello ha crecido un montonsísimo. Ahí lo hemos ido recuperando… Wow, sí la da”, dice Barrera, dándole besos a Karol en su cabeza, mientras ella muestra su cabello liso y le responde a su novia con un “gracias a ti”, atribuyéndole todo el trabajo de su estado capilar.

Luego de eso se ve otro clip en el que Daneidy habla directo sobre su relación con Samantha. “Karol era mi mejor amiga, desde octavo, y nos decíamos ‘mejor amiga’, hoy en día le digo amor, ¿cierto amor?, me dice ‘buenos días, amor’. Nada, siempre peleamos, pero siempre estamos juntas para arriba y para abajo”, añade Epa Colombia entre risas.

“La novia se ve que está a su lado por conveniencia”; “No sé por qué pero esa relación me parece un teatro, se notaba más el amor con Diana”; “¿Si? Bueno menos mal están juntas, ya me iba a deprimir”; “Esa novia de EPA, se le nota que LESBIANA NO ES... 😂😂😂”; “Le va a dañar el cabello como me lo dañó a mí, qué pesar”, son algunos de los comentarios que se leen en la compilación de las historias que realizó la cuenta de Instagram Rechismes.

Así pues, queda claro que Epa y Karol siguen siendo novias y, aunque muchos no lo quieran, o no les crean, ellas seguirán haciendo contenido en sus redes sociales y aprovecharán todo el boom mediático que puedan generar para seguir llenando sus bolsillos de dinero.