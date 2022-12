Manuela Gómez habló sobre su reconciliación con Marcela Reyes: “No hay necesidad de estar cosechando enemigos”

Manuela Gómez y Marcela Reyes quedaron en el centro de distintas reacciones en redes sociales, luego de que dejaron clara la disputa personal que tenían por diferentes temas. Ambas tuvieron cruces de mensajes, se enviaron indirectas y criticaron a la otra por su trabajo en la producción musical.

Pese a las diferencias en su vida, ambas creadoras de contenido se encontraron en un nuevo proyecto de televisión, conviviendo y retomando contacto que dejaron en el pasado. Las dos paisas dialogaron, se acercaron y limaron asperezas, dando por terminado el ‘raye’ que tenían.

Ante su reciente aparición en redes sociales, Manuela Gómez decidió romper el silencio y explicar un poco sobre esta reconciliación con la DJ de guaracha. La empresaria fue clara en que todo se dio de manera natural, expresándose los motivos por los cuales se generó su enfrentamiento.

“A mí me gustó muchísimo lo que pasó con Marcela Reyes, porque, tanto ella como yo, nos dimos la oportunidad de evolucionar esa parte de: ‘¿Por qué estamos peleando?’. Aclaremos de buena manera, arreglemos esto. Me encantó hacer las paces, no hay necesidad de ir cosechando enemigos, es que no hay necesidad”, dijo la influencer en el post de su cuenta oficial de Instagram.

“¿Vale la pena realmente estar con mala vibra con alguien?, no vale la pena enemistarse con la gente por bobadas… La vida es tan corta. Para mí, el perdón es un acto de madurez y de demostrar lo que uno tiene en la cabeza”, agregó.

Con estas palabras, Gómez dejó claro que los problemas con la artista de guaracha ya pasaron, luego de darse una oportunidad de entablar una conversación y explicarse las razones que las llevaron a pelear.

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 marcó la línea y se mostró emocionada con esta etapa que estaba viviendo con su colega.

Muchas personas aplaudieron el gesto de ambas mujeres, señalando que esto era lo que realmente importaba en la vida.

Recientemente, ambas paisas llamaron la atención de miles de sus fieles seguidores de redes sociales con una serie de videos que salieron a la luz. Las dos colombianas se reencontraron y aparecieron juntas en un evento.

“Les voy a decir algo, la vida está llena de sorpresas. Hay experiencias que te van a enseñar a perdonar, a valorar y a creer”, dijo Reyes en su publicación, para luego acercarse a Gómez y gritar: “Amiguis”.

La empresaria y la creadora de contenido se abrazaron, sonrieron y despejaron dudas sobre su actual relación, puntualizando que esta reconciliación se habría dado en la nueva temporada de La isla de los famosos.

En 2020, durante el inicio de la pandemia de la covid-19, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 fue interrogada por una persona sobre la DJ de guaracha, asegurando que le parecía que sus publicaciones y temáticas en las plataformas digitales eran “estúpidas”.

Estas palabras llegaron a oídos de la artista, por lo que no dudó en responderle y dejar en evidencia un fuerte cruce de opiniones.

“Si eso es lo que dice, pues yo respeto mucho. Lo que pasa es que yo no necesito estarme exhibiendo para generar; además, cuando tuve la oportunidad de opacarla tocando, lo hice y la saqué del estadio más que ella”, afirmó Reyes en aquel entonces.

No obstante, en 2021 se presentó una nueva disputa, al punto que la DJ bloqueó a la empresaria de redes sociales y cortaron todo vínculo del pasado. A pesar de que las personas les preguntaron sobre este problema, ambas negaron tener algo en contra de la otra.