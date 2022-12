Así puede seguir en vivo la ruta de Papá Noel por el mundo durante la noche de Navidad

Sin duda alguna, la Navidad es una celebración muy especial para millones de personas en el mundo, quienes deciden reunirse con familiares y amigos para así rodearse del cariño de los seres amados. Además, esta fiesta representa una noche muy especial para los niños que con gran esperanza esperan la visita de Papá Noel, quien les dejará algunos regalos en el árbol navideño.

Pese a que la Nochebuena es un momento muy valioso para reunir a las familias y seres queridos, esta fiesta tiene significado más importante para los pequeños que anhelan una oportunidad para poder ver a Santa Claus.

Justamente por ello, miles de niños sienten una gran expectativa mientras avanza la noche del 24 de diciembre, pues muchos de ellos echan a volar su imaginación pensando en qué lugar del mundo se encontrará ‘Santa’ y si aún debe recorrer una gran distancia para que él llegue a sus casas.

A raíz de esta situación y con el ánimo de mantener un espíritu navideño, Google todos los años suele lanzar una herramienta interactiva llamada ‘Santa Tracker’, la cual permite seguir en tiempo real el recorrido que Papá Noel realiza por todo el mundo durante la Navidad.

No obstante, la plataforma creada por el ‘gigante de la internet’ también ofrece a niños y adultos una experiencia entretenida con juegos, historias animadas y otros elementos en torno a los preparativos que Santa Claus está realizando en el Polo Norte para hacer su viaje alrededor del mundo durante la Nochebuena.

A continuación, SEMANA explica cómo utilizar la herramienta de ‘Santa Tracker’ para hacer un seguimiento permanente al recorrido de Papá Noel.

¿Cómo seguir en vivo el recorrido de Papá Noel durante su entrega de regalos?

Para poder visualizar el recorrido de Papá Noel es necesario ingresar a Google y escribir ‘Santa Tracker’ e ingresar al primer resultado que aparezca en el buscador, también se puede acceder desde un Smartphone, usando un navegador web para dispositivos móviles.

Al ingresar a la plataforma, aparecerá una ilustración con la villa de Papá Noel en el Polo Norte, allí se podrá visualizar una pequeña viñeta roja con una cuenta regresiva para que inicie la Navidad. Cuando el contador marque las 00 horas del 24 de diciembre, se habilitará un mapa que emplea la tecnología de Google Maps para mostrar la ubicación del trineo de Santa.

Durante toda la noche de Navidad, el servicio irá mostrando de manera detallada el recorrido que Santa Claus está realizando alrededor del mundo, para entregar regalos a los niños.

Santatracker - Foto: Captura de pantalla Santatracker Google

Cabe resaltar que, mientras se habilita el mapa, los usuarios pueden divertirse con los diferentes minijuegos y experiencias interactivas que la plataforma ofrece.

¿Quién es San Nicolás y cuál es su historia?

Popularmente conocido como Papá Noel o Santa Claus, este personaje fue basado en la figura del obispo cristiano de origen griego Nicolás de Bari, quien vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia (hoy Turquía). Durante la edad media, fue una de las personas más veneradas por los cristianos, quienes aún conservan sus reliquias en la basílica de San Nicolás de Bari, en Italia.

Según la leyenda, la fama de repartidor de obsequios nace a partir de una historia sobre cómo un hombre pobre, con tres hijas, no podía casarlas por no tener la dote necesaria —o recursos—. Ante el escenario, las jóvenes parecían estar condenadas a no casarse.

Santa Claus saluda a los asistentes mientras se lo ve a lo largo de la Sexta Avenida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 25 de noviembre de 2021 en Nueva York. Foto / Eduardo Munoz Alvarez - Foto: AP

Sin embargo, el sacerdote Nicolás se habría enterado, por lo que cuando cumplieron la edad para casarse, les regaló una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Según la historia de tradición oral, esto lo hizo en secreto, quien entró por una de las ventanas y dejó el “regalo” en los calcetines de las muchachas, que colgaban en la chimenea para secarlos.