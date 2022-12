Manuela Gómez denuncia que fue víctima de millonario robo en un concierto: “Me hicieron un daño”

Manuela Gómez Franco es reconocida en el mundo de la farándula colombiana luego de su participación en el reality show de RCN Protagonistas de Novela. Además, es recordada porque ha tenido varios enfrentamientos con la también exparticipante de dicho programa, Yina Calderón.

Recientemente, Manuela, a través de su cuenta oficial de Instagram, le contó a sus seguidores una desafortunada noticia que vivió en un concierto en Medellín después de haber realizado un viaje a Cartagena: fue víctima de la delincuencia con el robo de varias de sus pertenencias.

“Yo quisiera ser portadora de buenas noticias porque últimamente me la he pasado superbien, he estado contenta, pero imagínense que me fui para un concierto y me quebraron el vidrio del carro, me robaron mis pertenencias, la plata que tenía en la billetera. Como estaba en el concierto, no iba a bajar la billetera dizque pa que no me robaran allá y dejé todo en el carro. Me robaron un montón de plata que traía del viaje de Cartagena. (...) Me robaron el celular del trabajo. Me dañaron la camioneta por el vidrio que me quebraron... ¡Qué rabia!”, señaló la exparticipante.

Adicionalmente, Manuela detalló que fue la puerta trasera al conductor de su camioneta la que resultó destruida. Pero, al parecer, este no sería el único robo que ha sufrido durante este año, pues recordó algunos momentos en los que fue víctima de la delincuencia y también mencionó el dineral que ha perdido por estas situaciones.

“Me da rabia porque yo trabajo demasiado con mis productos, me gano la plata honradamente para que llegue otra persona a robarlo a uno… ¡Qué indignación que no quieran trabajar! Tengan mucho cuidado en esta época de diciembre con los robos. ¡Me hicieron un daño!” (...) Si me pongo a hacer el recuento de lo que perdí en este 2022, yo creo que son más de 100 millones de pesos los que me robaron en total: en la casa, como tres veces; una vez en una fonda. (...) Qué cosa tan rara, había como 500 carros, y a la única que le rompieron el vidrio fue a mí, a la única que robaron fue a mí”, concluyó Gómez.

Manuela Gómez contó por qué siempre publica fotos en redes sociales con filtros

Con la llegada de las redes sociales, los creadores de contenido se han enfocado en adaptarse a las demandas de consumo de los usuarios y, por eso, cada vez más incorporan nuevas opciones para aparecer en la pantalla digital. Entre los cambios que más relevancia han tomado en los últimos tiempos se encuentran los filtros.

Usualmente, las personas utilizan los filtros para mostrar su piel mucho más pulida y pulcra, pero eso ha sido un tema de debate en que varias mujeres de la farándula nacional han llegado a dar su punto de vista.

Hace unos días, la influenciadora Luisa Fernanda W subió un video para generar consciencia sobre “el abuso” en la aplicación de efectos a las fotografías y mencionó que “no se puede creer en todo lo que se ve en redes”. Ahora, Manuela Gómez Franco, exprotagonista de novela, apareció en su perfil de Instagram para abordar la misma temática.

Con más de dos millones de seguidores, la emprendedora de productos de belleza y cuidado corporal expresó que una de las preguntas que más suele recibir en mensajes es por qué aparece siempre con filtros.

Es común ver a la antioqueña de 26 años posando en historias o haciendo transmisiones en vivo, pero en estas interacciones digitales su rostro tiene incorporado un filtro. Así que, para evitar los rumores y dar a conocer su punto de vista, la influencer no se quedó callada y reveló la verdadera razón por la que generalmente acude a estas opciones que ofrecen las plataformas.

Para Gómez, se trata de una historia real que tiene su rostro y que no le agrada: “Como pueden ver, soy muy pecosa. Tengo demasiadas pequitas y no me gustan”, señaló la paisa, mientras se grabó mostrando los pequeños pigmentos en su cutis.

De este modo, Manuela realizó lo que muchos pensaron que nunca iba a hacer y fue mostrarse “al natural” frente a la pantalla del celular.