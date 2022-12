“¿Se le olvidó el Photoshop?”, se preguntan los fans de Carmen Villalobos por fotos donde se ve muy delgada

Carmen Villalobos es una de las mujeres más bellas y radiantes de Colombia, irradiando alegría y talento en cada una de las producciones donde trabaja, como unas de las últimas producciones en las que se le vio, la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, y todas las temporadas de Sin senos sí hay paraíso.

Sin embargo, hay muchos cibernautas que siguen las cuentas de Carmen para escudriñar detalle a detalle cada una de sus publicaciones, como la última que hizo, que contiene cuatro fotos de la colombiana disfrutando de su paseo por Miami, saltando de un lado a otro en una de las avenidas más importante de Miami Beach, Lincoln Road.

En la primera y en la última imagen del álbum se puede ver a la actriz muy feliz en el aire jugando en las calles de uno de los sitios más turísticos de la ciudad estadounidense, ubicada en el estado de Florida. En la tercera foto Carmen posa muy sexy y alegre, como es costumbre en ella, dejando ver un top con caída en punta estampado en arabescos que deja entrever el abdomen plano que tiene la actriz.

Pero fue la segunda foto la que despertó el debate entre los seguidores y algunos haters de la barranquillera, pues algunos notaron que sus curvas eran más pronunciadas en la foto anterior y en esta su derrier estaba un poco menos abultado, siendo el detonante para que unos revelaran la preocupación que tienen por la actriz, a quien ven muy delgada luego de haber terminado su matrimonio con el también actor Sebastián Caicedo.

“¿Se le olvidó el Photoshop en la segunda foto?”, fue el comentario central del debate, que varios cibernautas respondieron con frases como: “no creo q sea Photoshop sólo depende de la pose y el ángulo”, “a que sí, se le nota que lo editó y en la segunda se lo olvidó 😂❤️”, “ella no necesita photoshop para verse hermosa, bye envidiosa”, “sí creo que esa señora está demasiado planchada de trasero. No sé qué le pasó, muy flaca”, “sí, antes tenía mejor cuerpo”, “pues se dejó de su esposo y quizás no está pasando por un buen momento, no debemos criticar porque no sabes cómo se siente ella y sí está flaca, pero es lo que digo, puede estar mal y eso no lo vemos nosotros”, entre otros.

Por su parte, Villalobos demuestra que se siente feliz y así lo indica la frase con la que tituló su post: “Disfruta tus días… No te olvides nunca de sonreír… Y Que la vida nos siga sorprendiendo 😍”, aunque muchos de sus 21.2 seguidores no se “coman el cuento” e insistan en que la actriz sigue pasándola muy mal de cuenta de su separación, de la cual aún no se ha dicho si hay proceso de divorcio de por medio.

Carmen se hizo un nuevo tatuaje, ¿cerrando ciclos?

La actriz les mostró hace poco a sus seguidores la nueva palabra que se tatuó en la parte derecha de su espalda: “Gratitud”, con la que le envía un mensaje al universo y a sus fans, pues así desea terminar ella su año, agradeciendo por todo lo que le ha mostrado y enseñado con los últimos sucesos en su vida.

“Les presento mi nuevo tatto 😍 y a @billyvirviescas el encargado de hacerlo 🔥¡Billy ERES LO MÁXIMO! ¡Gracias por tu paciencia, dedicación y súper energía! ¡Me encanta rodearme de personas así 💪🏼! Mi tatuaje dice GRATITUD 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 ¡Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo! Es una palabra que me identifica 🤗¡Agradezco a diario y a todo momento POR TODO! La gratitud te ayuda a seguir creciendo 💫”, escribió Villalobos en su publicación, que ya cuenta con más de 797 mil likes.

Carmen no solo mostró imágenes del proceso del tatuaje y cómo su tatuador se dedicó varios minutos a la graficación de la palabra, sino que dejó ver la asombrosa figura que ostenta y toda su personalidad arrolladora que siempre le regala a sus fans, frente y detrás de las cámaras.

“Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más EN TODOS LOS ASPECTOS ✨✨✨ Mi partner in crime @robertvfotografo 😎 Posd: El tatuaje se ve rojito porque está recién hecho 🤗🤗🤗🤗”, añadió la actriz.