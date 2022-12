Carmen Villalobos se hace nuevo tatuaje, ¿cerrando ciclos?

“Gratitud” es la consigna oficial del fin de año de la actriz Carmen Villalobos, quien ha tenido un año de mucho aprendizaje gracias a todo lo que ha tenido que vivir, desde sus proyectos laborales exitosos hasta los cambios que ha tenido en su vida personal, específicamente con la ruptura amorosa que tuvo que enfrentar.

Hace ya varios meses que la artista anunció el fin de su matrimonio con el también actor Sebastián Caicedo, que se dio en muy buenos términos según comentaron y gracias a eso cada uno ha podido vivir su proceso sin rencores ni rabias. Así, le han demostrado al mundo que, así como fueron una de las parejas más estables y amorosas de la farándula latinoamericana, también son ejemplo de superación para todos sus fanáticos.

Luego de este duro momento, tanto Villalobos como Caicedo se han enfocado en construir sus propias vidas, especialmente la actriz, quien ha dedicado su tiempo a viajar, disfrutar del mar, de su soltería, su libertad y su nueva etapa, llena de encuentros con amigos, cambios de look y un nuevo accesorio que llevará de por vida en su piel.

La actriz les mostró a sus más de 21,1 millones de seguidores la nueva palabra que se tatuó en la parte derecha de su espalda, “Gratitud”, con la que le envía un mensaje al universo y a sus fans, pues así desea terminar ella su año, agradeciendo por todo lo que le ha mostrado y enseñado con los últimos sucesos en su vida.

“Les presento mi nuevo tatto 😍 y a @billyvirviescas el encargado de hacerlo 🔥¡Billy ERES LO MÁXIMO! ¡Gracias por tu paciencia, dedicación y súper energía! ¡Me encanta rodearme de personas así 💪🏼! Mi tatuaje dice GRATITUD 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 ¡Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo! Es una palabra que me identifica 🤗¡Agradezco a diario y a todo momento POR TODO! La gratitud te ayuda a seguir creciendo 💫”, escribió Villalobos en su publicación, que ya cuenta con más de 350 mil likes.

Carmen no solo mostró imágenes del proceso del tatuaje y cómo su tatuador se dedicó varios minutos a la graficación de la palabra, sino que mostró la asombrosa figura que ostenta y toda su personalidad arrolladora que siempre le regala a sus fans, frente y detrás de las cámaras.

“Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más EN TODOS LOS ASPECTOS ✨✨✨ Mi partner in crime @robertvfotografo 😎 Posd: El tatuaje se ve rojito porque está recién hecho 🤗🤗🤗🤗”, añadió la protagonista de Sin senos sí hay paraíso, una de las últimas producciones con las que se catapultó a la fama en la televisión latina.

Muchos de sus seguidores se alegraron con el nuevo tatuaje de Villalobos, diciéndole que le queda muy bien y advirtiéndole que quizá se vuelva “adicta a la tinta”, pues es común que después de hacerse una de estas grafías la gente quede antojada de pintar otras partes de su cuerpo con más palabras o incluso dibujos.

“Cuando lo mire de lejos dije “Catalina” no puede ser !! 😂😂😂”, “Yo pensando que diría Catilica”, “No Se valla hacer tremendo tatuaje 😂 adicta a la tinta 😂”, “Te ves hermosa ❤️”, “Love it !!!” (sic) son algunos de los mensajes que se pueden leer en la sección de comentarios de la publicación.

En dicho post también resaltan el nuevo look de la barranquillera, quien hace poco dejó su rubio claro para pasar a un rojizo cobre, color en tendencia entre las famosas, pues Carolina Cruz también se dejó seducir por él. Coincidencialmente, también acaba de terminar su relación con su ahora exesposo, Lincoln Palomeque, con quien estuvo por 15 años y tuvo dos hijos, Matías y Salvador.