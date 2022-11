Carmen Villalobos les contó a sus seguidores sobre el penoso problema que vive todas las navidades

Hablar de una de las mujeres más influyentes en Colombia implica mencionar a la actriz barranquillera Carmen Villalobos. Con 21 millones de seguidores en Instagram, la famosa es de las más populares en redes sociales.

La expareja sentimental del también actor Sebastián Caicedo, últimamente se ha mostrado como una mujer empoderada, llena de positivismo y alegría. De hecho, en uno de sus últimos posts escribió: “Definitivamente, la felicidad es algo que no se puede ocultar. Y así estoy en este momento de mi vida, plena y feliz”.

Cada vez que Villalobos sale hablando frente a la pantalla de su teléfono celular es un motivo para que los cibernautas compartan sus declaraciones. Por eso, entre sus más recientes interacciones, la artista habló sobre una de las fechas más importantes que se conmemoran en diciembre, como lo es la Navidad.

La influyente mujer dijo que es una fanática de la noche buena, pero su emoción puede llegar a sobrepasar los límites y eso hace que olvide cosas importantes que pueden resultar siendo un problema.

A través de Instagram, la protagonista del remake de la telenovela Hasta que la plata nos separe del Canal RCN, habló sobre su amor por la Navidad y, además, hizo una confesión en la que se ve involucrado su bienestar personal.

“Yo amo la Navidad y cuando llega esta época me encanta ser como la protagonista de todo: encargarme de la preparación, de los regalos, de la cena, de todo. Y siento que dejo mi autocuidado para el final porque me gusta consentir a los demás, entonces el tiempo que me dedico a mí es muy poquito. Me pasa todo el tiempo”, fueron las primeras palabras que expresó la actriz barranquillera, recordada por haber sido parte del elenco de la famosa saga Sin senos sí hay paraíso.

Luego de esto, la barranquillera continuó y mencionó que, si bien la falta de su autocuidado personal es algo que carece en el último mes del año, para esta oportunidad hará el intento de que todo sea diferente. Incluso, aseguró que en próximos días dará a conocer un nuevo cambio, al parecer, de look.

“¿Se acuerdan que hace rato les vengo diciendo que ya es hora de hacer un cambio en este pelito? Yo creo que llegó el momento, así que prepárense para el cambio”, compartió Carmen Villalobos. En adición, la actriz escribió: “autocuidarnos nos hace sentir bien y felices. Así que, a consentirnos, niñas”.

La barranquillera habló del autocuidado y un nuevo cambio de look. Instagram: @cvillaloboss - Foto: Instagram: @cvillaloboss

Por otro lado, Villalobos ha estado subiendo contenido a Instagram en donde no solo aparece ella, sino que también son partícipes algunas de sus colegas. Hace un día, la figura pública compartió una pieza de video en la que apareció caminando como si estuviera en una pasarela o modelando, y junto a ella estuvieron las actrices Mabel Moreno y Laura Londoño; todas participaron en el remake de la icónica novela colombiana Café con Aroma de Mujer.

Mientras que Moreno y Villalobos vistieron un outfit con vestidos cortos, Londoño apareció con un enterizo color rojo. Cada una, a su estilo, caminó de manera sincronizada y encendieron las redes sociales.

“Qué gran reencuentro 😍! Un hermoso día de promoción con estas bellezas ❤️! Qué felicidad saber que #cafeconaromademujer nos sigue regalando cosas maravillosas”, se lee en el reciente post.

Como era de suponerse, Mabel Moreno también escribió: “Qué buen reencuentro, definitivamente café trae mucha magia. Guapuras!!”.

Igualmente, los usuarios digitales quisieron comentar el video de las famosas mujeres de la farándula colombiana: “Tres mujeres hermosas haciendo equipo”; “Dos amores platónicos en un solo video”; “Qué belleza de mujeres”; “Cuánta belleza y talento junto. Mujeres empoderadas”.

A continuación, el video que muestra al trío de actrices como si estuvieran en una pasarela: