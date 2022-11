Carmen Villalobos ya tiene lista la Navidad en su apartamento de soltera

La actriz Carmen Villalobos ha sido tendencia en redes sociales durante todo este año y la razón ha sido su separación con el también actor Sebastián Caicedo, con quien estuvo casada durante 10 años; sin embargo, el idilio terminó y la ruptura ha sido titular de todos los medios de comunicación, pues esta era una de las parejas más estables de la farándula latinoamericana.

Desde entonces, Villalobos se ha concentrado en su trabajo y en algunos viajes que ha hecho para disipar su mente y así descansar del trajín de las grabaciones, que combinado con una fuerte tusa pueden hacer que la salud mental se vea afectada.

Luego de un corto viaje a México donde la actriz aprovechó para hacerse una sesión de fotos, la actriz volvió a su hogar de soltera en Bogotá y apenas entró a su apartamento se encontró con una de las mejores sorpresas que pudo obtener: la decoración de Navidad en su casa estaba lista y todo por cuenta de su madre, quien muy delicadamente sacó todos los adornos navideños, incluyendo el tradicional árbol, para instalarlos y así alegrarle la llegada a su hija, quien es una ferviente devota de esta celebración.

La mujer, quien lloró de la emoción y abrazó fuertemente a su madre agradeciéndole por el gesto, pasará estas fiestas como una persona soltera, algo que no hacía desde hace más de 10 años.

Carmen mostrando su árbol de Navidad. Historia de @cvillaloboss. - Foto: Historia de @cvillaloboss.

Villalobos tenía que compartir esa alegría con sus más de 21 millones de seguidores, a quienes les mostró las guirnaldas en los espejos, el árbol gigante lleno de moños y luces y uno que otro personaje navideño que ya está instalado en el mobiliario de la actriz, todo a través de las historias de su perfil oficial de Instagram.

La actriz ya había anunciado en sus redes sociales que la Navidad, para ella, es una época de contrastes. A través de su Instagram, la protagonista del remake de la telenovela Hasta que la plata nos separe del Canal RCN, habló sobre su amor por esta celebración y, además, hizo una confesión en la que se ve involucrado su bienestar personal.

Carmen también mostró el resto de decoración de su hogar de soltera. Foto: Historia de @cvillaloboss. - Foto: Foto: Historia de @cvillaloboss.

“Yo amo la Navidad y cuando llega esta época me encanta ser como la protagonista de todo: encargarme de la preparación, de los regalos, de la cena, de todo. Y siento que dejo mi autocuidado para el final porque me gusta consentir a los demás, entonces el tiempo que me dedico a mí es muy poquito. Me pasa todo el tiempo”, fueron las primeras palabras que expresó la actriz barranquillera, recordada por haber sido parte del elenco de la famosa saga Sin senos sí hay paraíso.

Luego de esto, la barranquillera continuó y mencionó que, si bien la falta de su autocuidado personal es algo que carece en el último mes del año, para esta oportunidad hará el intento de que todo sea diferente. Incluso, aseguró que en próximos días dará a conocer un nuevo cambio, al parecer, de look.

“¿Se acuerdan que hace rato les vengo diciendo que ya es hora de hacer un cambio en este pelito? Yo creo que llegó el momento, así que prepárense para el cambio”, compartió Villalobos. En adición, la actriz escribió: “autocuidarnos nos hace sentir bien y felices. Así que, a consentirnos, niñas”.