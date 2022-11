Carmen Villalobos es elogiada en redes por fotos desde México

Carmen Villalobos es una de las actrices más queridas y reconocidas por los colombianos; además, es admirada por su escultural figura, su hermoso rostro y su encantadora personalidad. La actriz que interpretó a Alejandra Maldonado en la versión moderna de Hasta que la nos separe, suele ser muy activa en su cuenta personal de Instagram, donde comparte fotos de sus vacaciones, de su trabajo, videos de baile y fotografías con sus amigas más cercanas y los momentos emotivos que comparte con ellas.

La actriz, este martes 22 de noviembre, publicó un carrete de cinco fotografías para ser más exactos, Carmen se encuentra desde hace semanas atrás en México en medio de unas plácidas vacaciones que se está dando en compañía de su madre.

En esta oportunidad, la actriz compartió unas imágenes en las que se le ve feliz dando un paseo por Tepoztlán, México. Villalobos tiene un moderno outfit en donde luce un jean pegado al cuerpo, acompañado por un crop top y unos tenis blancos, perfectos para la ocasión turística.

La imagen fue compartida por la actriz junto con esta descripción. “Leí esto y me encantó (emoji de corazón) Vive! ¡Carajo! ¡Vive! ¡Si algo no te gusta, cámbialo! Si algo te da miedo, ¡supéralo! ¡Y si algo te enamora... ¡ÁMALO! Fotos de mi adorado @esquedachris que la semana pasada me tomó estas fotos en #tepoztlán que me encantaron” escribió la famosa colombiana.

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, entre los más destacados se encuentran los de algunos fans de la actriz de nacionalidad mexicana, quienes destacaron su belleza y lo hermosa que se ve posando en su nación.

“Benditas sean las tuercas de los tornillos del avión que te trajo desde Colombia a mi tierra, y benditas las llantas del camión que llevó el pavimento que tus hermosos piececitos pisaron en Tepoztlán, México, ¡HERMOSA REINA!” escribió uno de los admiradores de la actriz.

Carmen Villalobos les contó a sus seguidores sobre el penoso problema que vive todas las navidades

La expareja sentimental del también actor Sebastián Caicedo, últimamente se ha mostrado como una mujer empoderada, llena de positivismo y alegría. De hecho, en uno de sus últimos post escribió: “Definitivamente, la felicidad es algo que no se puede ocultar. Y así estoy en este momento de mi vida, plena y feliz”.

Cada vez que Villalobos sale hablando frente a la pantalla de su teléfono celular es un motivo para que los cibernautas compartan sus declaraciones. Por eso, entre sus más recientes interacciones, la artista habló sobre una de las fechas más importantes que se conmemoran en diciembre, como lo es la Navidad.

La influyente mujer dijo que es una fanática de la noche buena, pero su emoción puede llegar a sobrepasar los límites y eso hace que olvide cosas relevantes que pueden resultar siendo un problema.

A través de Instagram, la protagonista del remake de la telenovela Hasta que la plata nos separe del Canal RCN, habló sobre su amor por la Navidad y, además, hizo una confesión en la que se ve involucrado su bienestar personal.

“Yo amo la Navidad y cuando llega esta época me encanta ser como la protagonista de todo: encargarme de la preparación, de los regalos, de la cena, de todo. Y siento que dejo mi autocuidado para el final porque me gusta consentir a los demás, entonces el tiempo que me dedico a mí es muy poquito. Me pasa todo el tiempo”, fueron las primeras palabras que expresó la actriz barranquillera, recordada por haber sido parte del elenco de la famosa saga Sin senos sí hay paraíso.

Luego de esto, la barranquillera continuó y mencionó que, si bien la falta de su autocuidado personal es algo que carece en el último mes del año, para esta oportunidad hará el intento de que todo sea diferente. Incluso, aseguró que en próximos días dará a conocer un nuevo cambio, al parecer, de look.

“¿Se acuerdan que hace rato les vengo diciendo que ya es hora de hacer un cambio en este pelito? Yo creo que llegó el momento, así que prepárense para el cambio”, compartió Carmen Villalobos. En adición, la actriz escribió: “autocuidarnos nos hace sentir bien y felices. Así que, a consentirnos, niñas”.