Yéferson Cossio le jugó pesada broma a su hermana Cintia: “Tiene que cuidarse las uñas”

Yéferson Cossio es uno de los creadores de contenido e influencers más populares en Colombia. El joven paisa es conocido por mostrar sus extravagancias en redes sociales y realizar obras sociales, así mismo, suele capitalizar pesadas bromas a su círculo de amigos.

Precisamente, en esta ocasión, los Cossio volvieron a ser tema de conversación en plataformas digitales por cuenta de la broma de Yéferson le jugó a su hermana Cintia. El creador de contenido compartió el video a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 10 millones de seguidores.

“Le están haciendo manicure y pedicure (a Cintia), entonces, ella se tiene que cuidar las uñas”, dijo Yéferson Cossio antes de realizar su travesura. Con el objetivo de “ayudar” a su hermana, tomó un par de tenis y cortó la parte frontal con un cuchillo.

En seguida, el joven le entregó los tenis modificados a su hermana diciendo: “Tome para que no se dañe el pedicure”.

El video acumula más de 92.000 ‘Me gusta’ y ha recibido cerca de 2.000 comentarios. Mientras que algunos internautas consideraron divertida la broma de Cossio, otros reaccionaron con opiniones en contra, rechazando sus acciones.

“Por qué tanto drama si se puede comprar 100 pares”; “Y Tanta gente necesitando zapatos. Por ej: YO”; “Uno necesitando zapatos y este desbaratándolos así. Qué pesar!”; “Esto da lástima. Tantas personas sin zapatos y sin plata para comprar y ver cómo los dañan, como si nada”; “No le veo gracia”, dicen algunos comentarios.

De igual maneta, hubo otro elemento que se robó el show en la publicación de Yéferson Cossio: el cuchillo de su cocina.

“Todos diciendo que necesitan unos zapatos ... Y YO! Lo único que necesito ... ES EL CUCHILLO!”; “Nadie habla del buen filo que tiene ese cuchillo”; “Y yo interesada en esos cuchillos y su filo para mi cocina”, escribieron algunos internautas.

Yéferson Cossio reveló cuál ha sido su mayor ganancia y qué fue lo más caro que ha comprado

Recientemente, Yéferson Cossio llamó la atención de sus seguidores de las redes sociales con un inesperado video en el que participó, donde reveló curiosidades relacionadas con sus ingresos económicos y las compras que realizó con el paso del tiempo.

Según se apreció en TikTok, todo quedó captado en un video que subió Soyvicora, quien indagó con sus amigos famosos cuánto era lo máximo que ganaron en un mes, adicional a lo más costoso y lujoso que se compraron con su dinero.

El influencer inició su presentación en el clip con una breve descripción de lo que él hacía en su vida, por lo que mencionó que era creador de contenido, empresario, músico y también modelo. Su crecimiento en las plataformas digitales fue lo que más se robó las miradas de los curiosos, por lo que aprovechó y confesó qué fue lo más caro que adquirió en toda su trayectoria y su vida.

“Lo más caro que me he comprado, aparte de casas y propiedades, el McLaren que me costó 2.200 millones de pesos”, dijo el paisa de forma clara, dejando sin palabras al entrevistador. Aquel auto deportivo era único en aquel momento en Latinoamérica, debido a las características con las que contaba.

En cuanto a la suma de dinero más alta que recibió en un mes, Yéferson se mostró dudoso, ya que no recordaba bien cuánto había sido lo máximo que recibió por el trabajo que hacía en escenarios como Facebook. Sin embargo, sí aprovechó y mencionó que en un momento de su recorrido en las redes llegó a ganar una millonada

“La verdad, no me he fijado… Hubo un mes que me gané como 1.4 millones de dólares. Ese fue el mejor mes, la rompí en Facebook con sorteos y gracias a las pechugas que me hice, que eso (disparó las ganancias)”, comentó en el video, recibiendo una broma por parte de Soyvicora, quien habló sobre sus pectorales.