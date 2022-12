Kimberly Reyes contó por qué ha estado ausente de redes: atravesó duro momento familiar

Kimberly Reyes, reconocida artista barranquillera, se convirtió en una de las actrices más comentadas de la televisión nacional, debido a su amplia y extensa trayectoria en producciones como El final del paraíso; Diomedes, el cacique de La Junta; El Joe, la leyenda; Loquito por ti; Cuando vivas conmigo, y La tusa.

Su talento fue aplaudido por diversas personas en los escenarios digitales, quienes destacaron la versatilidad que tiene para darles vida a toda clase de personajes en dichos proyectos.

La colombiana fue centro de distintas noticias relacionadas con su vida personal y profesional, enfocándose principalmente en el matrimonio que sostuvo con Federico Severini, los cambios de look que llevó a cabo y los constantes contenidos con los que le ponía a volar la mente a sus fanáticos. Al estar activa en redes sociales, muchos se interesaron por conocer detalles profundos de su realidad emocional y privada.

Recientemente, Kimberly Reyes se mostró ausente de estos escenarios virtuales, por lo que algunos de sus seguidores se preocuparon por ella e indagaron qué era lo que ocurría. Ante la ola de interrogantes que surgieron en sus cuentas oficiales, la actriz decidió abrir la puerta para responder preguntas y aclarar las situaciones.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil de Instagram de la artista, varias personas se interesaron por saber qué le había sucedido y por qué estaba tan perdida con sus contenidos. Reyes se sinceró y respondió una de las casillas, plasmando una imagen relacionada con un complejo momento que estaría atravesando con su familia.

“Has estado un poco perdida, ¿cómo has estado? PD: Te admiro”, escribió un seguidor, seguido de otros mensajes muy similares en esta dinámica: “¿Cómo estás? No te he visto en historias en estos días. ¿Te pasó algo? ¿Estás bien?”.

Según se vio en la historia, Kimberly Reyes publicó un pequeño clip en el que se observó a su papá recostado en una cama de hospital, mientras recibía atención médica. La actriz le estaba consintiendo la cabeza, cuidándolo y depositando toda su atención en él.

La barranquillera explicó que se había ausentado porque a su progenitor lo operaron del corazón, llegando a pasar algunos días y horas angustiantes por la salud de él.

“Mi papito fue operado del corazón ayer. Han sido semanas superestresantes, pero por el momento ya está mejor y ando acompañándolo, pechichándolo estos días. Gracias por preguntar”, escribió en el post, donde también subió una pequeña foto de su papá, recuperándose.

Kimberly Reyes hizo dura confesión sobre su salud: “Solía cortarme los brazos”

Semanas atrás, la artista llamó la atención de los curiosos con una publicación que subió a su perfil de Instagram. La reconocida intérprete realizó una intervención, la cual se conoció en un video que compartió en sus redes sociales con sus seguidores, y que dejó a más de uno sin palabras.

Dando un mensaje a los usuarios, Kimberly recalcó que la salud mental es un tema al que se debe dar prioridad, por lo que pidió a sus seguidores que no fueran tan “duros” con ellos mismos y recalcó que todos tenían “chispa e infinito amor”.

“Trabaja en lo que tengas que trabajar para ser tu mejor versión y amarte como tal, no está mal buscar ayuda en profesionales o en esas personas que te aman, estamos prestados aquí, es hora de ser felices”, afirmó la actriz en su intervención, dejando una reflexión a sus seguidores.

Y a continuación, reveló que durante su adolescencia había llegado a lastimarse a sí misma, por lo que tuvo que buscar ayuda profesional y comenzar una terapia para enfrentar y mejorar su salud mental.

“Quiero atreverme a confesarles algo: cuando era adolescente me lastimaba los brazos cuando algo me molestaba, me tuvieron que hacer un procedimiento para poder reconstruir esa parte, y fue gracias a las personas cercanas y terapeutas que pude librar esa batalla, porque así nos veamos felices nadie sabe lo que batallamos por dentro”, expresó en su video la actriz.