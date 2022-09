Kimberly Reyes reveló cómo ha sido el proceso desde su divorcio con Federico Severini

Kimberly Reyes se convirtió en una de las actrices más reconocidas de la televisión nacional, debido a su amplia trayectoria en producciones como El final del paraíso, Diomedes, el Cacique de la Junta, El Joe, la leyenda, Loquito por ti, Cuando vivas conmigo y La tusa. Su talento fue aplaudido por diversas personas, quienes destacaron la versatilidad para darle vida a toda clase de personajes en dichos proyectos.

La artista quedó como protagonista de diversas noticias en los medios nacionales y las plataformas digitales por la relación que sostuvo con Federico Severini durante varios años. Esta unión fue centro de comentarios y elogios entre los seguidores de la famosa, quienes aseguraban que se les veía muy felices y compactos.

No obstante, a principios de año, el matrimonio llegó a su fin y el vínculo entre ambos colombianos quedó en el pasado, abriéndole las puertas a caminos diferentes. Los dos se alejaron y Reyes decidió pronunciarse de manera oficial en sus cuentas personales de los escenarios digitales, pidiendo respeto y espacio por su vida sentimental.

Sin embargo, las preguntas e inquietudes continuaron apareciendo en las dinámicas y actividades que realizó para interactuar con sus fanáticos, por lo que aprovechó varios espacios y resolvió dudas sobre su intimidad. En una reciente casilla de preguntas y respuestas, una persona quiso indagar cómo fue el proceso del divorcio y el hecho de estar soltera tras pasar tantos años con una pareja.

“¿Cómo ha sido el proceso de estar sola y divorciada?”, escribió el usuario en el espacio que se habilitó en las historias de la cuenta oficial de Kimberly.

Ante la pregunta que recibió, la actriz apuntó que todos los procesos son diferentes y cada persona lleva los cambios de un modo específico. La artista señaló que la coherencia era completamente importante al momento de tomar decisiones y buscar el bienestar de ambos.

“Como que este amor y amistad le pegó duro a más de uno. Los procesos son individuales y son diferentes para cada situación y para cada pareja. Hay personas que vivieron el duelo durante la relación, otras después, pero hagan lo que hagan sean coherentes con la decisión que toman, con lo que dicen y lo que hacen”, dijo la colombiana en un video.

“Yo creo que lo más importante es que las dos personas deben estar bien”, agregó previo a comentar sobre su proceso personal.

Kimberly se sinceró y señaló que todo fue muy tranquilo en su separación, además de que las personas lo pintaron como algo “sensacionalista” y exagerado a lo que fue.

“Mi proceso bien, sano, en paz. Lo quisieron pintar un poco sensacionalista, pero no. Lo más importante es sentirse bien y consecuente con las decisiones tomadas. Además, no me siento sola ni fracasada por eso”, concluyó.

Kimberly Reyes les aclaró a sus seguidores si tiene novio o no

Meses atrás, la actriz realizó otra dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores, por lo que decidió compartir algunos detalles con sus fans. Sin embargo, hubo un cuestionamiento que, al parecer, colmó su paciencia, pues la pregunta ha sido tan reiterativa que decidió aclararlo con contundencia.

“Basta a todos los que me escriben esto”, enfatizó la barranquillera, respondiendo la pregunta sobre si tiene novio en la actualidad.

“Oye, que no! No puede una estar soltera porque todo el mundo es el novio!”, comentó Kimberly Reyes en una historia de Instagram.

Otro seguidor aprovechó para preguntarle a la actriz si se volvería a casar. A su turno, Reyes respondió que sí regresaría al altar, sin embargo, todavía no está en sus planes.

De hecho, en junio, la artista también tuvo que aclarar otro rumor que circulaba en internet sobre un supuesto romance con el futbolista colombiano James Rodríguez, luego de que la actriz confirmara que se encuentra legalmente divorciada del empresario Federico Severini.