¿Romance a la vista? El video de Beéle y Kimberly Reyes celebrando juntos el Año Nuevo en Barranquilla que sacude las redes

El inicio de 2026 ha traído consigo una de las noticias más comentadas en el mundo del entretenimiento colombiano. Tras un 2025 cargado de éxitos musicales y tormentas personales, el cantante Beéle vuelve a ser tendencia tras filtrarse un video en el que aparece celebrando la llegada del nuevo año en Barranquilla junto a la reconocida actriz Kimberly Reyes, reavivando los rumores de un noviazgo que la posible pareja intentó disipar meses atrás.

Inicio de año juntos y en la ‘Arenosa’

La capital del Atlántico fue el escenario donde la presunta pareja decidió recibir el 2026. Las imágenes que circulan masivamente en redes sociales muestran al intérprete de Frente Al Mar en una actitud cercana y festiva con la actriz de Diomedes, el Cacique de La Junta. Este encuentro no es un hecho aislado, sino que parece ser la confirmación de una historia que viene gestándose desde el último trimestre del año pasado.

Este video ha reactivado las especulaciones que comenzaron en octubre de 2025, cuando ambos fueron vistos compartiendo en un lujoso hotel en Honduras. Aunque en aquel momento intentaron mantener un perfil bajo, su presencia conjunta en Barranquilla, ciudad natal de ambos, sugiere que el vínculo es más sólido de lo que sus seguidores imaginaban.

“La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo”: la evasiva de Kimberly Reyes

A pesar de la evidencia visual, la discreción ha sido la bandera de la actriz. Ante la insistencia de sus seguidores por aclarar su situación sentimental con el cantante, Reyes se pronunció meses atrás en sus plataformas digitales con una frase que dejó más dudas que certezas: “La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma”, citó en su momento la artista. Con estas palabras, la barranquillera intentó enfriar los rumores, una estrategia que parece haber perdido fuerza tras las recientes imágenes del 1 de enero.

Beéle: entre el éxito musical y el caos personal

Para el artista barranquillero, el 2025 fue un año de contrastes extremos. En el ámbito profesional, se consolidó como una de las figuras más importantes del género urbano con el lanzamiento de sus álbumes Borondo y Stendhal, este último con una colaboración de alto nivel junto a Ozuna. Sin embargo, su vida privada fue un constante titular de prensa.

El cantante enfrentó una mediática y polémica ruptura con la modelo Isabella Ladera, marcada por la filtración de contenido íntimo. A esto se sumó el complejo pleito legal con su expareja y madre de sus dos hijos, la creadora de contenido Camila “Cara” Rodríguez. Cabe recordar que ambos se enfrentaron en los estrados judiciales bajo acusaciones de violencia intrafamiliar, un proceso que, según los registros legales, terminó con un fallo a favor del artista.

¿Un nuevo capítulo sentimental para 2026?

La presencia de Kimberly Reyes en la vida de Beéle representaría un nuevo comienzo tras un ciclo de escándalos. Mientras los fans analizan cada segundo del video grabado en Barranquilla buscando un beso o un gesto definitivo, lo cierto es que no se logra ver algo más allá que una simple amistad; la farándula nacional se pregunta si este 2026 será el año en que la pareja finalmente oficialice su relación.

Por ahora, ni el cantante ni la actriz han emitido un comunicado oficial, aceptando o desmintiendo los rumores, lo cierto es que las redes sociales en este momento están divididas entre quienes defienden la amistad de los artistas y quienes han vaticinado un nuevo romance en la farándula colombiana.