Gente

‘The Batman 2′ quiere fichar a otra estrella de Marvel para acompañar a Robert Pattinson; ¿qué pasó con Scarlett Johansson?

Sebastian Stan estaría próximo a integrarse al elenco de ‘The Batman 2’ junto a Robert Pattinson y Scarlett Johansson. Conozca los detalles del fichaje que sacude a Marvel y DC.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

7 de enero de 2026, 9:56 p. m.
Sebastian Stan dejará a Bucky Barnes para compartir pantalla con Robert Pattinson
Sebastian Stan dejará a Bucky Barnes para compartir pantalla con Robert Pattinson

El universo de Robert Pattinson se expande con fuerza. Tras meses de incertidumbre, la secuela de la aclamada cinta de Matt Reeves confirma un elenco de lujo que promete revolucionar el cine de superhéroes con el fichaje de dos de las estrellas más grandes del momento.

El “desembarco” de los Vengadores en DC

La noticia ha caído como una bomba en la industria del entretenimiento. El actor Sebastian Stan, ampliamente conocido por su papel de Bucky Barnes (el Soldado de Invierno) en el Universo Cinematográfico de Marvel, está a punto de cerrar su incorporación a ‘The Batman Parte II’.

Stan, quien actualmente goza de un momento cumbre en su carrera tras su aclamada interpretación de Donald Trump en la cinta ‘The Apprentice’, llegaría a la producción de Warner Bros. Para interpretar un papel que, por el momento, se mantiene bajo estricto secreto. Este movimiento supondría el segundo gran “fichaje” proveniente de la competencia en menos de un mes.

Scarlett Johansson: El regreso triunfal al género

La incorporación de Stan no es la única sorpresa. Hace exactamente un mes, se conoció que Scarlett Johansson, la eterna Viuda Negra de Marvel, también se unió a la producción dirigida por Matt Reeves. La llegada de Johansson ocurre tras la salida de Zoë Kravitz como Catwoman, lo que ha disparado las teorías sobre si la actriz interpretará a una nueva versión de Selina Kyle o a una villana inédita en esta entrega.

Con estos movimientos, Reeves está configurando un reparto de primer nivel para acompañar al Bruce Wayne de Pattinson. Este proyecto se ha reactivado de manera inesperada, demostrando que la visión oscura y detectivesca del Hombre Murciélago sigue siendo una prioridad absoluta para el estudio.

A pesar del entusiasmo por el elenco, la producción ha enfrentado cambios significativos detrás de cámaras. El director de fotografía Greig Fraser, pieza clave en la estética visual de la primera entrega, ha abandonado el proyecto. En su lugar, Reeves ha reclutado a Erik Messerschmidt, conocido por ser el director de fotografía de cabecera de David Fincher en proyectos como ‘Mindhunter’.

‘The Batman 2’ tiene previsto su estreno en los cines de Estados Unidos el 1 de octubre de 2027. Matt Reeves repetirá como director y guionista, trabajando nuevamente de la mano de Peter Craig para profundizar en el realismo crudo que definió a la primera película.

El hecho de que dos figuras centrales de Los Vengadores den el salto a la Ciudad Gótica de Reeves marca un hito en la narrativa de las franquicias actuales. Mientras Sebastian Stan sigue cosechando elogios y posibles candidaturas al Oscar por su versatilidad, su llegada al mundo de DC lo consolida como uno de los actores más rentables y respetados de su generación.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar para conocer si estos nuevos rostros serán aliados o los nuevos enemigos que pondrán en jaque al Batman de Robert Pattinson. Lo que es seguro es que la secuela ya se perfila como uno de los eventos cinematográficos más esperados del 2027.

