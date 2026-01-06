Cultura

La miniserie de fantasía más ambiciosa que se acaba de estrenar en 2026; está inspirada en ‘El señor de los anillos’

Descubre ‘Nibelungos: La guerra de los reinos’, la épica serie de Movistar Plus+ inspirada en la saga que dio vida a J. R. R. Tolkien.

Valentina Rueda Rodríguez

6 de enero de 2026, 7:42 p. m.
La alemana ‘Nibelungos: La guerra de los reinos’ tiene tan solo 6 episodios. Foto: x

El 2026 arranca con un golpe de autoridad en la mesa del streaming. Movistar Plus+ ha liberado su apuesta más arriesgada y costosa hasta la fecha: Nibelungos: La guerra de los reinos, una miniserie que promete llenar el vacío dejado por las grandes sagas épicas, transportándonos a las raíces mismas de la mitología germana.

El origen de la leyenda: la sombra de ‘El Señor de los Anillos’

No es un secreto que el universo de J.R.R. Tolkien bebió directamente de las leyendas nórdicas y germanas, específicamente del Cantar de los nibelungos. Ahora, la televisión europea reclama su herencia. Estamos ante una “contundente adaptación de la saga que inspiró El Señor de los Anillos, posicionándose no solo como un producto de entretenimiento, sino como un homenaje al material original que definió la fantasía moderna.

La trama nos sumerge en la vida de un guerrero cuya misión es titánica: mantener la unidad de un reino fragmentado. Sin embargo, el conflicto político se entrelaza con lo personal al vivir un romance clandestino y peligroso con la princesa Kriemhild. Aunque la premisa parece lineal, la narrativa escala rápidamente hacia eventos inesperados que exigen la máxima atención del espectador.

@rtlplus

Verbotene Liebe, verletzter Stolz, politische Intrigen. Inspiriert von der weltbekannten Sage, wird aus Heldenmut tödliche Eifersucht, aus Treue Verrat und aus einer Legende eine neue Wahrheit. Ab 6. November zeigt RTL+ "Die Nibelungen – Kampf der Königreiche" mit Jannis Niewöhner, Gijs Naber, Lilja van der Zwaag, Dominic Marcus Singer und Rosalinde Mynster in den Hauptrollen. #Nibelungen #RTLPlus #LAWOS #Saga #foryou

♬ Originalton - rtlplus - rtlplus

Uno de los puntos donde la serie saca músculo es en su apartado técnico. La serie es digna de un presupuesto que refleja la ambición desmedida de Movistar Plus+ para este inicio de año. El diseño de producción ha sido calificado como “sublime”, logrando una inmersión total en un mundo medieval crudo, detallado y visualmente impactante.

A diferencia de otras producciones contemporáneas que abusan del CGI, Nibelungos apuesta por una estética que se siente tangible. No obstante, se advierte al público: no es la típica serie de fondo. El “lore” germano es denso y, aunque no requiere tomar apuntes, sí demanda que el usuario se familiarice con los nombres y las jerarquías de esta época mítica.

Un fenómeno que resuena en la cultura actual

La llegada de esta producción no solo interesa a los fanáticos del género, sino que marca un hito en la exportación de cultura europea hacia el mercado global, incluyendo el gran interés que despierta en el público latinoamericano y colombiano, ávido de historias de época con alta factura técnica. La serie llega en un momento donde la audiencia busca historias más humanas y menos procesadas, donde la traición y el honor sean el eje central.

Nibelungos: La guerra de los reinos no defrauda porque entiende sus fortalezas: una historia clásica contada con tecnología de vanguardia. Es, sin duda, la primera gran cita obligatoria frente a la pantalla en este 2026.

