El video creado con IA que muestra la ‘captura’ de Nicolás Maduro y es tendencia en redes

En las últimas horas, un cortometraje elaborado con inteligencia artificial (IA) ha circulado ampliamente en redes sociales, generando conversación. La pieza, que plantea, de forma hiperrealista, una hipotética captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses, ha alcanzado millones de reproducciones, y ha abierto un debate sobre los límites entre la creación digital y la información.

Sebastián Rangel: el cineasta detrás de la polémica

El autor de esta pieza es el cineasta venezolano Sebastián Rangel, quien utilizó herramientas de generación de video de última generación para plasmar un escenario que, hasta ahora, solo existía en los discursos políticos. Según el reporte técnico de la obra, el uso de estas tecnologías permitió recrear gestos, texturas y escenarios con una precisión que hace apenas meses era impensable para un creador independiente.

La calidad visual del film es, para muchos, su punto más fuerte. La pieza no solo se limita a mostrar rostros, sino que construye una narrativa dramática del operativo, logrando que el espectador cuestione por momentos la frontera entre la realidad y la simulación digital.

El impacto del video ha generado tres posturas claramente marcadas en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde el debate no da tregua. Un sector de la audiencia celebra el avance de la IA como una herramienta de expresión libre. Para estos usuarios, Rangel ha demostrado que la tecnología permite romper las barreras de presupuesto del cine tradicional, permitiendo que artistas de países en crisis puedan materializar visiones complejas sin depender de grandes estudios.

Por otro lado, expertos en ciberseguridad y críticos advierten sobre el peligro de los deepfakes. Señalan que, aunque se presente como un film artístico, este tipo de contenidos puede alimentar la desinformación en contextos políticos tan volátiles como el de Venezuela y su tensa relación con Colombia y Estados Unidos.

El cuestionamiento central es si la tecnología se está convirtiendo en un arma de propaganda visual, diseñada para manipular emociones, más que en una herramienta puramente artística.

No es la primera vez que la figura de Nicolás Maduro es objeto de representaciones gráficas extremas, pero la llegada de la IA cambia las reglas del juego.

Este cortometraje de Sebastián Rangel no es solo un fenómeno viral; es un síntoma de una nueva era. Como se ha reportado en diversos foros de tecnología y política, la capacidad de crear imágenes indistinguibles de la realidad pone en jaque la confianza pública. Mientras unos ven arte y protesta, otros ven el nacimiento de una herramienta de guerra psicológica que podría cambiar para siempre la comunicación política en América Latina.