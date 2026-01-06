Gente

El video creado con IA que muestra la ‘captura’ de Nicolás Maduro y es tendencia en redes

El cineasta Sebastián Rangel utiliza IA para recrear la captura de Nicolás Maduro. Un video hiperrealista que divide al mundo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

6 de enero de 2026, 6:45 p. m.
Sebastián Rangel, cineasta venezolano, creó la representación de la captura de Nicolás Maduro.
Sebastián Rangel, cineasta venezolano, creó la representación de la captura de Nicolás Maduro. Foto: x

En las últimas horas, un cortometraje elaborado con inteligencia artificial (IA) ha circulado ampliamente en redes sociales, generando conversación. La pieza, que plantea, de forma hiperrealista, una hipotética captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses, ha alcanzado millones de reproducciones, y ha abierto un debate sobre los límites entre la creación digital y la información.

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

Sebastián Rangel: el cineasta detrás de la polémica

El autor de esta pieza es el cineasta venezolano Sebastián Rangel, quien utilizó herramientas de generación de video de última generación para plasmar un escenario que, hasta ahora, solo existía en los discursos políticos. Según el reporte técnico de la obra, el uso de estas tecnologías permitió recrear gestos, texturas y escenarios con una precisión que hace apenas meses era impensable para un creador independiente.

La calidad visual del film es, para muchos, su punto más fuerte. La pieza no solo se limita a mostrar rostros, sino que construye una narrativa dramática del operativo, logrando que el espectador cuestione por momentos la frontera entre la realidad y la simulación digital.

El impacto del video ha generado tres posturas claramente marcadas en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde el debate no da tregua. Un sector de la audiencia celebra el avance de la IA como una herramienta de expresión libre. Para estos usuarios, Rangel ha demostrado que la tecnología permite romper las barreras de presupuesto del cine tradicional, permitiendo que artistas de países en crisis puedan materializar visiones complejas sin depender de grandes estudios.

Gente

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente y mostró cómo quedó el carro: “Se fueron rodando”

Televisión

La miniserie de fantasía más ambiciosa que se acaba de estrenar en 2026; está inspirada en ‘El señor de los anillos’

Gente

Ni lo dejaron hablar: indignación mundial por el “desplante” a reconocido director de cine en los Critics Choice Awards

Gente

De Hollywood a Bogotá: Ryan Reynolds presume la camiseta de su nuevo equipo en Colombia. “Significa mucho”

Gente

Violeta Bergonzi habría tirado pulla contra Valentina Taguado tras salida del aire de ‘Qué hay pa’ dañar’: “No te metas conmigo”

Política

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

Gente

“Lo malo no dura”: Valentina Taguado se queda sin programa. ‘Qué hay pa’ dañar’ sale del aire tras varios escándalos

Mundo

Un apostador anónimo ganó 400 mil dólares por la captura de Nicolás Maduro. Esta es la historia

Mundo

María Corina Machado sorprende en redes con un sentido mensaje sobre los presos políticos en Venezuela

Mundo

Los informes secretos de la CIA que fueron clave para que Donald Trump dejara el poder a Delcy Rodríguez y obviara a María Corina Machado

Por otro lado, expertos en ciberseguridad y críticos advierten sobre el peligro de los deepfakes. Señalan que, aunque se presente como un film artístico, este tipo de contenidos puede alimentar la desinformación en contextos políticos tan volátiles como el de Venezuela y su tensa relación con Colombia y Estados Unidos.

Ni lo dejaron hablar: indignación mundial por el “desplante” a reconocido director de cine en los Critics Choice Awards

El cuestionamiento central es si la tecnología se está convirtiendo en un arma de propaganda visual, diseñada para manipular emociones, más que en una herramienta puramente artística.

No es la primera vez que la figura de Nicolás Maduro es objeto de representaciones gráficas extremas, pero la llegada de la IA cambia las reglas del juego.

Este cortometraje de Sebastián Rangel no es solo un fenómeno viral; es un síntoma de una nueva era. Como se ha reportado en diversos foros de tecnología y política, la capacidad de crear imágenes indistinguibles de la realidad pone en jaque la confianza pública. Mientras unos ven arte y protesta, otros ven el nacimiento de una herramienta de guerra psicológica que podría cambiar para siempre la comunicación política en América Latina.

Más de Gente

Yina Calderón habló de lo ocurrido en el Stream Fighters 4

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente y mostró cómo quedó el carro: “Se fueron rodando”

La alemana ‘Nibelungos: La guerra de los reinos’ tiene tan solo 6 episodios

La miniserie de fantasía más ambiciosa que se acaba de estrenar en 2026; está inspirada en ‘El señor de los anillos’

Sebastián Rangel cineasta venezolano creó la representación de la captura de Nicolas Maduro.

El video creado con IA que muestra la ‘captura’ de Nicolás Maduro y es tendencia en redes

El premio a “Mejor Película Extrajera” fue entregado en plena alfombra roja y sin previo aviso.

Ni lo dejaron hablar: indignación mundial por el “desplante” a reconocido director de cine en los Critics Choice Awards

El actor canadiense y copropietario del club capitalino apareció en redes sociales luciendo el nuevo uniforme

De Hollywood a Bogotá: Ryan Reynolds presume la camiseta de su nuevo equipo en Colombia. “Significa mucho”

Violeta Bergonzi y Valentina Taguado tuvieron un cruce.

Violeta Bergonzi habría tirado pulla contra Valentina Taguado tras salida del aire de ‘Qué hay pa’ dañar’: “No te metas conmigo”

Maria Elvira Salazar le habla claro a Gustavo Petro: termine su mandato y dé un paso al costado.

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

'Que hay pa dañar' programa de RCN, sale del aire por diferencias con Taguado.

“Lo malo no dura”: Valentina Taguado se queda sin programa. ‘Qué hay pa’ dañar’ sale del aire tras varios escándalos

Sara Uribe y Manuela Gómez

Sara Uribe y Manuela Gómez se vieron cara a cara y tuvieron ‘cruce’ en pleno programa en vivo: “Aproveche esos 3 minutos de fama”

Fernando Carrillo, famoso actor, habló sobre captura de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez

Reconocido actor destapó vínculo con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, tras captura de Maduro: “La conozco muy bien”

Noticias Destacadas