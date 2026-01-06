“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, ha vuelto a poner el dedo en la llaga de la política colombiana. A través de un video difundido en X, la influyente legisladora lanzó una crítica contra la gestión del presidente Gustavo Petro, instándolo a respetar la alternancia democrática y sugiriendo nombres para el futuro del país.

El llamado al respeto democrático y la mención a De la Espriella

Salazar, quien representa el distrito 27 de Florida y preside el Subcomité del Hemisferio Occidental en el Congreso de EE. UU., no se guardó nada. En su intervención, la representante republicana enfatizó la necesidad de que el actual mandatario colombiano no intente perpetuarse en el poder, respetando estrictamente los tiempos que dicta la Constitución.

“Que Dios lo bendiga, pero que ahora haga su papel y se vaya”, sentenció.

Maria Elvira Salazar le habla claro a Gustavo Petro:

termine su mandato y dé un paso al costado.

Colombia merece corregir el rumbo sin más caos, con ayuda del tigre. 🐅 pic.twitter.com/SQL1YvoFDn — Defensores de la Patria (@defensoresco) January 6, 2026

Sin embargo, lo que más llamó la atención de analistas y ciudadanos fue la mención directa a una figura de la vida pública colombiana. “Permita que alguien como Abelardo de la Espriella, o gente de la derecha pueda subir y reestructurar ese país”, expresó Salazar en el clip que ya es viral. Según la congresista, el reconocido abogado y empresario representa una de las visiones capaces de transformar las instituciones que, a su juicio, han sido debilitadas por la actual administración.

Para María Elvira Salazar, la situación de Colombia es preocupante desde la óptica de Washington. La legisladora recordó que el país ha sido históricamente el socio más sólido de los Estados Unidos en la región, una relación que hoy se ve empañada por la desconfianza institucional.

Según lo expuesto por la congresista, Colombia se encontraba en una senda de desarrollo sólido que se ha visto interrumpida. Salazar fue tajante al afirmar que la llegada de Petro y sus “vicios” políticos han ralentizado el progreso de la nación. Esta “ralentización” no solo afectaría el bolsillo de los colombianos, sino que, está minando la confianza de los socios internacionales y la inversión extranjera, según la congresista.

¿Quién es María Elvira Salazar y por qué pesa su mensaje?

No es la primera vez que Salazar arremete contra el Gobierno de Petro. La experiodista de origen cubano es conocida por su férrea postura contra los gobiernos de izquierda en América Latina, siendo una de las críticas más voraces de los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Su influencia en el Capitolio la convierte en un termómetro clave de cómo la derecha estadounidense percibe la estabilidad democrática de Colombia.

Por otro lado, la mención a Abelardo de la Espriella no es casual. El abogado, radicado en Miami y cercano a círculos de poder republicanos, ha venido consolidando una narrativa de oposición firme, lo que lo posiciona en el radar de figuras como Salazar de cara a un eventual relevo presidencial.

Como era de esperarse, el video ha provocado un terremoto digital. Sectores de la oposición colombiana han aplaudido las palabras de Salazar, coincidiendo en que la economía del país atraviesa un periodo de estancamiento. Por el contrario, sectores afines a la Casa de Nariño han tildado estas declaraciones como una “intervención externa” inaceptable en los asuntos soberanos de Colombia.

Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni la Cancillería han emitido una respuesta oficial a las afirmaciones de la representante estadounidense. Lo que sí es claro es que el clima político hacia 2026 empieza a calentarse, incluso más allá de las fronteras colombianas.