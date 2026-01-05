“Nos metieron a un cuarto”: el angustiante relato de Luis Carlos Vélez tras ser retenido por militares venezolanos

Lo que debía ser una jornada informativa de rutina en la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela se transformó en una pesadilla de más de una hora para el reconocido periodista colombiano Luis Carlos Vélez. El comunicador denunció que, junto a su equipo de Noticias Univisión, fue interceptado y custodiado por fuerzas de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro mientras intentaban realizar su labor periodística.

El relato de una hora de incertidumbre

De acuerdo con la información divulgada por Vélez, a través de su cuenta oficial en la red social X, el incidente ocurrió cuando un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) interceptó al equipo de prensa. Lo que comenzó como una revisión de documentos escaló rápidamente a una retención formal que se extendió por aproximadamente una hora y quince minutos.

“Nos metieron a un cuarto”, relató el periodista, describiendo el momento en que fueron trasladados a una sala dentro del puesto de control fronterizo.

Esta mañana fuimos detenidos durante poco más de una hora en un puesto de control fronterizo de Venezuela. Un miembro del SEBIN revisó los documentos y celulares de los miembros del equipo de @uninoticias que trabaja en esta cobertura conmigo. En medio de un extenso… pic.twitter.com/vur0Aallmx — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) January 5, 2026

Durante este lapso, los comunicadores permanecieron bajo custodia estricta. Los funcionarios venezolanos sometieron al equipo a un intenso interrogatorio sobre el origen de sus herramientas de trabajo, el propósito de su ingreso al país y el material audiovisual que habían recopilado hasta ese momento.

La situación no terminó con el interrogatorio. Según el testimonio de Vélez, los agentes del Sebin procedieron a revisar minuciosamente los dispositivos móviles y cámaras, eliminando gran parte del material periodístico obtenido. Tras la revisión y la intimidación, los periodistas fueron notificados de que su ingreso a territorio venezolano estaba prohibido, ordenándoles regresar de inmediato a Colombia.

Un detalle que llamó la atención de Luis Carlos Vélez fue la selectividad del control. El periodista aseguró que, pocos minutos antes de su retención, otro equipo de prensa había cruzado por el mismo punto sin enfrentar ningún inconveniente, lo que sugiere un tratamiento diferenciado hacia ciertos medios internacionales.

Un patrón de hostigamiento contra la prensa

El caso de Vélez no es un hecho aislado, sino que parece formar parte de una preocupante tendencia en la zona fronteriza. El periodista Carlos Barragán, de Noticias Caracol, también alzó su voz para recordar que vivió una situación similar recientemente cuando intentaba cumplir con su deber informativo en la frontera.

@noticiascaracol Carlos Barragán, periodista de Noticias Caracol, y su equipo fueron requeridos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela y permanecieron en un interrogatorio durante cerca de dos horas. Más información en noticiascaracol.com ♬ sonido original - Noticias Caracol - Noticias Caracol

Este tipo de incidentes pone sobre la mesa los riesgos que enfrentan los comunicadores al intentar cubrir la realidad de la crisis venezolana desde el terreno. Organizaciones de libertad de prensa han manifestado reiteradamente su preocupación por el uso de organismos como el Sebin para amedrentar a periodistas extranjeros y locales.

Luis Carlos Vélez ha sido una de las figuras más influyentes del periodismo actual. Con una trayectoria que incluye la dirección de La FM de RCN Radio, la dirección de noticias en Caracol Televisión y cargos editoriales de alto nivel en CNN en Español, Vélez es conocido por su estilo directo y, en ocasiones, polémico. Actualmente, se desempeña como parte del equipo estelar de Noticias Univisión, cubriendo historias de alto impacto político y social en América Latina.

Su relación con los temas de Venezuela siempre ha sido frontal, lo que lo ha convertido en una figura vigilada por las autoridades del vecino país en sus constantes desplazamientos por las zonas de conflicto migratorio y social.