Hay tensión en el mundo tras la arremetida de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue capturado en la madrugada de este sábado en Caracas. Maduro será acusado formalmente en Nueva York de narcoterrorismo y tráfico masivo de cocaína.

Dubán Villamizar, periodista de SEMANA, fue enviado a Cúcuta a realizar un cubrimiento especial en la frontera que conecta con Venezuela.

Así está la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela tras caída de Nicolás Maduro: “Que la gente salga rápido del país”

En medio de su trabajo periodístico, este sábado 3 de enero de 2026, sufrió un atropello por parte de las autoridades venezolanas.

El periodista, que cubre orden público en este medio, fue abordado por miembros de la Guardia Nacional Bolivaria (GNB) cuando se encontraba informando desde el Puente Internacional Simón Bolívar que conecta a San Antonio del Táchira con el municipio de Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: “El presidente Trump ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante el proceso”, dijo el vicepresidente de EE. UU.

Villamizar denunció que los guardias venezolanos lo empujaron y lo retuvieron contra su voluntad en inmediaciones de la Aduna Principal de San Antonio del Táchira.

Así se vive el panorama a esta hora en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Venezuela con Cúcuta. Hay total normalidad en los pasos fronterizos. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/1CsImEaQoZ — Revista Semana (@RevistaSemana) January 3, 2026

“Me abordaron y me interrogaron: ¿Qué estaba haciendo aquí en territorio venezolano? ¿Quién lo envió? ¿Para quién trabaja? Aquí no puede estar”, recordó el periodista sobre lo que le dijeron los guardias.

Luego de que se identificara como periodista de SEMANA, estas personas le refutaron: “Trabaja para ese medio amarillista, donde estaba Vicky Dávila, la que ahora es candidata a la Presidencia”.

Villamizar menciona que fueron dos guardias quienes se lo llevaron para un punto específico de la Aduana para seguir interrogándolo. Allí le quitaron su micrófono, el celular y la credencial de SEMANA.

SEMANA llegó a la frontera con Venezuela, en Cúcuta. Militares colombianos hacen presencia en el puente internacional Simón Bolívar tras la caída de Nicolás Maduro. Así se vive el panorama en la zona. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/hnGSyBnBSc — Revista Semana (@RevistaSemana) January 3, 2026

“Los guardias me revisaron la galería de fotos del celular y miraron los videos que había grabado donde estaba informando el panorama en esta zona de frontera”, agregó el periodista.

Argumenta que estuvo retenido por más de 20 minutos. Luego de que los guardias borraron el material audiovisual de su celular, lo dejaron libre y regresar a territorio colombiano con sus pertenencias.

SEMANA rechaza este ataque a la libertad de prensa por parte de la guardia venezolana.