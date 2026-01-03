Cúcuta

Periodista de SEMANA estuvo retenido por la guardia venezolana cuando hacía un cubrimiento en la frontera con Cúcuta: “Me interrogaron”

El reportero fue abordado por las autoridades de Venezuela cuando se encontraba informando desde el Puente Internacional Simón Bolívar.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 8:43 p. m.
Hay tensión en el mundo tras la arremetida de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue capturado en la madrugada de este sábado en Caracas. Maduro será acusado formalmente en Nueva York de narcoterrorismo y tráfico masivo de cocaína.

Dubán Villamizar, periodista de SEMANA, fue enviado a Cúcuta a realizar un cubrimiento especial en la frontera que conecta con Venezuela.

En medio de su trabajo periodístico, este sábado 3 de enero de 2026, sufrió un atropello por parte de las autoridades venezolanas.

El periodista, que cubre orden público en este medio, fue abordado por miembros de la Guardia Nacional Bolivaria (GNB) cuando se encontraba informando desde el Puente Internacional Simón Bolívar que conecta a San Antonio del Táchira con el municipio de Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: “El presidente Trump ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante el proceso”, dijo el vicepresidente de EE. UU.

Villamizar denunció que los guardias venezolanos lo empujaron y lo retuvieron contra su voluntad en inmediaciones de la Aduna Principal de San Antonio del Táchira.

“Me abordaron y me interrogaron: ¿Qué estaba haciendo aquí en territorio venezolano? ¿Quién lo envió? ¿Para quién trabaja? Aquí no puede estar”, recordó el periodista sobre lo que le dijeron los guardias.

Luego de que se identificara como periodista de SEMANA, estas personas le refutaron: “Trabaja para ese medio amarillista, donde estaba Vicky Dávila, la que ahora es candidata a la Presidencia”.

Villamizar menciona que fueron dos guardias quienes se lo llevaron para un punto específico de la Aduana para seguir interrogándolo. Allí le quitaron su micrófono, el celular y la credencial de SEMANA.

Los guardias me revisaron la galería de fotos del celular y miraron los videos que había grabado donde estaba informando el panorama en esta zona de frontera”, agregó el periodista.

Argumenta que estuvo retenido por más de 20 minutos. Luego de que los guardias borraron el material audiovisual de su celular, lo dejaron libre y regresar a territorio colombiano con sus pertenencias.

SEMANA rechaza este ataque a la libertad de prensa por parte de la guardia venezolana.

