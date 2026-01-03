Así está la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela tras caída de Nicolás Maduro: “Que la gente salga rápido del país”

Tras la captura de Nicolás Maduro, el panorama en la frontera entre el estado Táchira en Venezuela y la ciudad de Cúcuta en Colombia es expectante de lo que pueda surgir en las próximas horas o días.

Desde la madrugada de este sábado, 3 de enero de 2026, las tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar que conecta con San Antonio del Táchira y Villa del Rosario, municipio del área metropolitana de Cúcuta.

Tanquetas del Ejército Nacional Colombiano y un despliegue militar permanecen desplegados en el sector de La Parada ante la orden del presidente Gustavo Petro tras un consejo de seguridad.

“Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela”, afirmó Petro.

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar. Foto: Captura de video de Facebook del perfil Noticias Cúcuta 75

El panorama en el puente internacional Simón Bolívar es alarmante. Miles de ciudadanos que se encontraban en territorio venezolano huyen del país antes de que la situación empeore.

Por el momento, los pasos fronterizos en esta zona del territorio nacional permanecen abiertos para el paso peatonal y vehicular. Pero esto puede cambiar en cuestión de horas.

Una ciudadana que estaba en Venezuela y pasó con su familia a Colombia a bordo de su vehículo, relató cómo se siente la situación en estos momentos en la frontera.

“Los guardias venezolanos están en la mitad del puente, ellos están esperando cualquier decisión, están en la mitad del puente. Será que la gente salga rápido (de Venezuela)”, dijo la mujer en el medio de comunicación digital Noticias Cúcuta 75, que transmitía en vivo el panorama en la frontera.

Hasta el momento, la cancillería de Colombia no ha comunicado alguna decisión con relación al cierre de fronteras, por lo que los ciudadanos están expectantes de lo que puede suceder como ocurrió hace años, con un desplazamiento masivo de venezolanos que llegaron principalmente a la ciudad de Cúcuta.