Revelan video del momento exacto en que mujer se salió de un tobogán en Chinácota y murió: empresa se pronunció

Un video se difundió este viernes, 6 de marzo, en redes sociales que muestra el accidente que sufrió una mujer en un tobogán perteneciente al restaurante campestre Entre Flores, ubicado en el municipio de Chinácota, Norte de Santander.

En el material gráfico se observa a la ciudadana, identificada posteriormente como Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, instantes antes de descender por la atracción bajo la supervisión de un colaborador del lugar.

De acuerdo con las imágenes, el encargado de la logística le dio las indicaciones de seguridad a la usuaria y, tras indicarle que “no tuviera miedo”, procedió a impulsarla por la estructura.

Según el registro grabado por una acompañante, tras una serie de movimientos irregulares (rebotes) en el trayecto, se escuchó un fuerte impacto que provocó que la víctima saliera expulsada del tobogán.

Tras la caída desde una altura aproximada de cinco metros, la mujer habría sobrevivido al impacto inicial y fue trasladada de urgencia hacia la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la joven falleció durante el trayecto, presuntamente en un vehículo particular, según indicó la familia a Red + Noticias.

Posterior al suceso, los familiares de la víctima anunciaron su intención de iniciar un proceso penal en contra de Entre Flores S.A.S., la sociedad responsable de la operación de la atracción.

Los allegados denunciaron que el recinto presuntamente no contaba con una ambulancia ni con el soporte médico necesario para atender la emergencia y garantizar un traslado en condiciones óptimas.

Comunicado oficial de Entre Flores tras el fallecimiento de la joven de 28 años - Enre Flores SAS Foto: Entre Flores

Ante la repercusión del caso, la firma operadora emitió un comunicado oficial a través de sus plataformas digitales. En el documento, “el equipo jurídico de Entre Flores S.A.S. lamentó el suceso ocurrido el jueves, 5 de marzo, en sus instalaciones y expresó un mensaje de solidaridad a la familia de García Manrique”.

En su pronunciamiento, la compañía aseveró que, “desde el momento del incidente, se habrían activado de manera inmediata los protocolos de asistencia previstos para estos casos”.

Asimismo, la empresa manifestó su “disposición para colaborar con los entes de control en el esclarecimiento de los hechos, asegurando la entrega de toda la información requerida para las investigaciones”.

Finalmente, la entidad comercial indicó que su “prioridad continúa siendo la integridad de sus visitantes”. Además, precisaron que, “por respeto a la reserva de la investigación judicial en curso, se abstendrán de emitir declaraciones adicionales hasta que las autoridades correspondientes entreguen un dictamen definitivo sobre las causas del siniestro”.

El tobogán fue inaugurado el pasado sábado 21 de febrero, por lo que llevaba poco más de 15 días de operación y, por ende, esta es la primera vez que se presenta un accidente dentro de dicha instalación.