Nación

Revelan video del momento exacto en que mujer se salió de un tobogán en Chinácota y murió: empresa se pronunció

El hecho motivó a su familia a anunciar acciones legales contra el establecimiento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
6 de marzo de 2026, 4:47 p. m.
Mujer de 28 años falleció tras caer de un tobogán en Norte de Santander. Redes sociales.
Mujer de 28 años falleció tras caer de un tobogán en Norte de Santander. Redes sociales. Foto: Redes sociales

Un video se difundió este viernes, 6 de marzo, en redes sociales que muestra el accidente que sufrió una mujer en un tobogán perteneciente al restaurante campestre Entre Flores, ubicado en el municipio de Chinácota, Norte de Santander.

Murió mujer mientras entrenaba en un gimnasio SmartFit de Cartagena: esta es la historia

En el material gráfico se observa a la ciudadana, identificada posteriormente como Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, instantes antes de descender por la atracción bajo la supervisión de un colaborador del lugar.

De acuerdo con las imágenes, el encargado de la logística le dio las indicaciones de seguridad a la usuaria y, tras indicarle que “no tuviera miedo”, procedió a impulsarla por la estructura.

Según el registro grabado por una acompañante, tras una serie de movimientos irregulares (rebotes) en el trayecto, se escuchó un fuerte impacto que provocó que la víctima saliera expulsada del tobogán.

Cúcuta

Ella era Yuris Cristel Camila García, mujer que murió tras lanzarse de un tobogán en Chinácota, Norte de Santander

Cúcuta

Insólita imputación contra tres disidentes de alias Calarcá: estuvieron en audiencia de camuflado y desde las montañas del Catatumbo

Cúcuta

Se pronunció el hijo de la mujer que murió mientras esperaba medicamentos en dispensario de Cúcuta: “Eso es lo que le duele a uno”

Arte

La Federación Nacional de Cafeteros presenta nueva marca ‘La cuna del café 2026’ en Norte de Santander

Cúcuta

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Cúcuta

Ejército Nacional lideró recolección de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Córdoba

Turismo

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Noticias Estados Unidos

Increíble video: así rescataron la tractomula que quedó colgando de un puente en Virginia Occidental, EE.UU.

Tecnología

OpenAI lanza Sora 2, capaz de generar videos más realistas “puede ahora hacer cosas que eran excepcionalmente difíciles”

Turismo

La inesperada vista que se encontraron unos turistas al alquilar una habitación de hotel que prometía estar “a 100 metros de la playa”

Tras la caída desde una altura aproximada de cinco metros, la mujer habría sobrevivido al impacto inicial y fue trasladada de urgencia hacia la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la joven falleció durante el trayecto, presuntamente en un vehículo particular, según indicó la familia a Red + Noticias.

Posterior al suceso, los familiares de la víctima anunciaron su intención de iniciar un proceso penal en contra de Entre Flores S.A.S., la sociedad responsable de la operación de la atracción.

Los allegados denunciaron que el recinto presuntamente no contaba con una ambulancia ni con el soporte médico necesario para atender la emergencia y garantizar un traslado en condiciones óptimas.

Comunicado oficial de Entre Flores tras el fallecimiento de la joven de 28 años - Enre Flores SAS
Comunicado oficial de Entre Flores tras el fallecimiento de la joven de 28 años - Enre Flores SAS Foto: Entre Flores

Ante la repercusión del caso, la firma operadora emitió un comunicado oficial a través de sus plataformas digitales. En el documento, “el equipo jurídico de Entre Flores S.A.S. lamentó el suceso ocurrido el jueves, 5 de marzo, en sus instalaciones y expresó un mensaje de solidaridad a la familia de García Manrique”.

En su pronunciamiento, la compañía aseveró que, “desde el momento del incidente, se habrían activado de manera inmediata los protocolos de asistencia previstos para estos casos”.

Asimismo, la empresa manifestó su “disposición para colaborar con los entes de control en el esclarecimiento de los hechos, asegurando la entrega de toda la información requerida para las investigaciones”.

Finalmente, la entidad comercial indicó que su “prioridad continúa siendo la integridad de sus visitantes”. Además, precisaron que, “por respeto a la reserva de la investigación judicial en curso, se abstendrán de emitir declaraciones adicionales hasta que las autoridades correspondientes entreguen un dictamen definitivo sobre las causas del siniestro”.

El tobogán fue inaugurado el pasado sábado 21 de febrero, por lo que llevaba poco más de 15 días de operación y, por ende, esta es la primera vez que se presenta un accidente dentro de dicha instalación.

Más de Cúcuta

Yuris Cristel Camila García, mujer que murió.

Ella era Yuris Cristel Camila García, mujer que murió tras lanzarse de un tobogán en Chinácota, Norte de Santander

Javier Alonso Velosa Garcia, alias Jhon Mechas; Farby Edison Parra Parra, alias Richard; y Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, imputados por crímenes en El Catatumbo.

Insólita imputación contra tres disidentes de alias Calarcá: estuvieron en audiencia de camuflado y desde las montañas del Catatumbo

Jorge Alberto Rodríguez, hijo de Cecilia Quintero.

Se pronunció el hijo de la mujer que murió mientras esperaba medicamentos en dispensario de Cúcuta: “Eso es lo que le duele a uno”

Nueva marca de La Cuna del Café, Feria de Cafés Especiales.

La Federación Nacional de Cafeteros presenta nueva marca ‘La cuna del café 2026’ en Norte de Santander

Cecilia Quintero murió mientras reclamaba la entrega de medicamentos para su hijo en Cafam, en Cúcuta.

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Miembros del Ejército Nacional y trabajadores del Centro Comercial Alejandría recolectaron más de 1.500 unidades de ayudas humanitarias para los damnificados en Córdoba.

Ejército Nacional lideró recolección de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Córdoba

El monumento Cristo Rey es una de las megaobras de las que ya disfrutan los habitantes de Cúcuta y sus turistas.

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Beto Meneses, gerente del proyecto Marca Región Norte de Santander.

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

Noticias Destacadas