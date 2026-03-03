Bolívar

Murió mujer mientras entrenaba en un gimnasio SmartFit de Cartagena: esta es la historia

Según el gimnasio, esta persona fue auxiliada, pero no respondió a las maniobras de reanimación que le realizaron.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 6:01 p. m.
La mujer fue reanimada por un paramédico, pero no respondió.
La mujer fue reanimada por un paramédico, pero no respondió. Foto: Suministrado a SEMANA.

Una mujer de nacionalidad extranjera murió mientras realizaba una rutina de ejercicios en una de las sedes del gimnasio Smart Fit en Cartagena, Bolívar.

De acuerdo con la información que ha conocido este medio de comunicación, la persona de 32 años de edad se desplomó de forma repentina, y en el lugar se activaron los protocolos establecidos.

Además, SEMANA conoció que hubo maniobras de resucitación cardiopulmonar y desfibrilación automática sin éxito por parte de un paramédico, que atiende la zona cardiaca protegida de Smart Fit.

La fallecida estaba realizando entrenamiento para sus hombros cuando sufrió el ataque al corazón.

Base Militar de San Lucas, en Bolívar, fue atacada por el ELN; personal del Ejército Nacional resultó herido

Tras lo ocurrido, la empresa emitió un comunicado en el que entregó detalles de lo ocurrido en la capital de Bolívar:

“La usuaria presentó una emergencia médica súbita dentro de nuestras instalaciones. De inmediato, nuestro equipo activó el protocolo de atención para este tipo de casos, brindó primeros auxilios y utilizó el desfibrilador externo automático (DEA) disponible en la sede, mientras se coordinaba de manera simultánea la asistencia de los servicios médicos de emergencia”.

Al tiempo, lamentó lo sucedido dentro de su sede: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de una de nuestras usuarias en la sede Castillo, en Cartagena. Esta noticia nos llena de dolor y expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y seres queridos. Seguiremos acompañando con respeto a su familia y brindando apoyo a nuestros colaboradores y comunidad ante este lamentable hecho”.

Descubra cómo puede transformar su rutina de ejercicios en casa con este simple pero poderoso movimiento para brazos y espalda.
La mujer murió en Cartagena. Foto: Getty Images

Esta revista pudo establecer que la mujer fallecida tenía dos años residiendo en Colombia.

Esta no ha sido la única muerte que se ha registrado en esta cadena de gimnasios en Colombia, pues Juan Sebastián Anzola Quintero murió cuando entrenaba en una sede situada en la ciudad de Bogotá el pasado 5 de febrero.

