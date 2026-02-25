La cadena de gimnasios SmartFit cambia de dueños

Después de 15 años de haber invertido en la red brasileña de gimnasios Smartfit, el fondo del mismo país, Patria Investments, que fue clave en su expansión internacional, vendió su participación en la cadena, que fue precisamente el primer activo con el que llegó al mercado colombiano.

La operación se realizó a través de la bolsa de valores de São Paulo por 890 millones de reales, equivalentes a unos 175 millones de dólares. Se trata de una transacción habitual para fondos de inversión como Patria, que invierten en empresas, les inyectan capital para impulsarlas y, una vez consolidadas, venden su participación para obtener retornos significativos.

SmartFit tiene presencia en más de 16 países, con más de 2.000 unidades activas y 5,2 millones de clientes. Colombia fue el primer mercado en el que inició su internacionalización, luego de comprar una pequeña cadena de gimnasios de Medellín, la cual tenía cuatro puntos en la capital paisa. Luego se fue expandiendo y acá ya cuentan con 225 gimnasios en 56 municipios.

“Colombia ha sido un mercado estratégico dentro de nuestra visión regional, donde hemos podido acompañar el crecimiento de compañías con propuestas de valor diferenciales y una ejecución disciplinada. Este tipo de experiencias refuerza nuestra confianza en el país y en su potencial de largo plazo; por eso, seguiremos invirtiendo en Colombia y trayendo casos de éxito reconocibles como SmartFit, que generen impacto y valor sostenible en el mercado colombiano”, afirmó Diego Chona, partner y head de Private Equity Colombia en la firma.

SmartFit nació en Brasil y ya tiene presencia en 16 países. Foto: Semana

La segunda gran inversión que trajo Patria a Colombia fue en 2019 y se trata de Lavoro, una empresa que se dedica a proveer agroinsumos, semillas y fertilizantes, que también opera en Brasil y Uruguay. A ella le siguió la cadena de farmacias Evedisa, que solo tuvieron por dos años, pero que se convirtió en la semilla de uno de sus grandes negocios actuales en el país: Zentria, actualmente la red hospitalaria más grande de Colombia.

Simultáneamente, otra de las grandes tesis de inversión de Patria está en infraestructura. En 2022 se ganó la primera licitación 5G, que fue la de la Malla Vial del Valle del Cauca – Accesos Cali‑Palmira. Además de carreteras, Patria tiene un fuerte enfoque en energía renovable y en el Magdalena Medio de Cundinamarca construye Puerta de Oro, una planta de energía solar con una capacidad de 360 megavatios.

SmartFit se unió como aliado a la segunda edición de Vamos Nueva Colonia 2025, iniciativa de impacto social en el Urabá antioqueño. Foto: SmartFit

SmartFit informó recientemente que hace parte del proyecto de alcantarillado para Nueva Colonia, en Turbo, una obra financiada mediante el mecanismo de obras por impuestos, que beneficiará a más de 12.000 habitantes y con inversiones por 112.000 millones de pesos.

“Somos parte de un grupo de 24 empresas lideradas por la Fundación Grupo Argos, trabajando juntos en la construcción de un alcantarillado. Este proyecto es fundamental para la comunidad y el desarrollo de la región”, explicó Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit Colombia, Panamá y Costa Rica.