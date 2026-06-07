Florentino Pérez gana las elecciones en Real Madrid y hace primer anuncio: oficial lo de Mourinho

Florentino Pérez ganó las elecciones y queda reelecto presidente del Real Madrid. Se trata de un día importante en la capital española, este domingo 7 de junio de 2026, acompañado de una anuncio oficial.

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Tal como se venía manejando desde hace días, por parte de la prensa europea, si Florentino Pérez ganaba las elecciones, José Mourinho sería anunciado como nuevo entrenador de La Casa Blanca. Ya es oficial, tras la reelección del mandatario.

“Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como lo es José Mourinho”, dijo Florentino en su discurso.

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Florentino Pérez, tras ganar las elecciones, pide un aplauso para el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho. pic.twitter.com/zoSzUwmcnC — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 7, 2026

Adicional, se viralizó un video del propio José Mourinho diciendo “sí, por supuesto”, luego de que se anunciara el triunfo de Florentino.

🚨💣 José Mourinho: “Yes, Florentino Pérez won. Of course”. pic.twitter.com/oWCRPj8iia — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

Más sobre la victoria de Florentino Pérez

“Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades y hemos obtenido el mejor segundo mejor resultado de la historia. El primero fue en 2004 y también lo conseguimos nosotros”, afirmó Florentino Pérez.

Enrique Riquelme se apresuró a reconocer su derrota y felicitar al vencedor, a la espera de los resultados oficiales, después de que varios sondeos difundidos por medios de comunicación atribuyeran entre el 60% y el 70% de los votos a Pérez.

“Quiero felicitar a la candidatura de Florentino Pérez porque ha conseguido la victoria esta noche”, afirmó Riquelme casi al mismo tiempo que su rival.

Enrique Riquelme era el otro candidato a presidente del Real Madrid. Foto: Europa Press via Getty Images

El presidente merengue ha revalidado su puesto en las primeras elecciones desde 2006, cuando fueron convocadas tras la dimisión del propio Pérez con la que puso fin a su primer mandato (2000-2006).

Pérez volvió a la presidencia merengue en 2009 como único candidato a las elecciones de ese año y, desde entonces, ha revalidado el cargo sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025.

El 12 de mayo pasado sorprendió al convocar estos comicios, para los que Riquelme logró armar una candidatura a contrarreloj con la que ha podido evidenciar cierta oposición al dirigente merengue.

Tras el aviso dado en las urnas, Pérez necesita enderezar el rumbo del Real Madrid, después de dos temporadas sin títulos y un tenso fin de campaña con un vestuario en llamas.

“Vamos a seguir trabajando para ganar títulos, para estar orgullosos del mejor estadio del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como José Mourinho”, aseguró Florentino Pérez.

*Con información de AFP