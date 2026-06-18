Real Madrid sigue rompiendo el mercado en pleno Mundial: le roba joya al Liverpool y sin costo

La planificación deportiva del Real Madrid continúa marcando la agenda del mercado de fichajes en Europa, como hace muchos años no pasaba. Mientras el club español avanza en la construcción de su plantilla para las próximas temporadas, varios nombres ganaron protagonismo tras firmar a tres jugadores en plena época mundialista.

Cuarto fichaje confirmado para el Real Madrid: viene del Chelsea y “firma por seis años”

Florentino Pérez se dio a la tarea de confeccionar una plantilla plenamente competitiva y equilibrada tras el fracaso que significó no ganar un solo título desde diciembre de 2024, teniendo en la plantilla a jugadores como Mbappé, Vinicius Jr., Bellingham y Courtois. Por ello, enfocó sus primeros esfuerzos en fichar a José Mourinho y tres defensores de primer nivel en Europa.

En medio de ese panorama, el nombre de Ibrahima Konaté tomó fuerza desde el año pasado por su nivel en la Premier League, y este 2026 se confirmó que el defensor francés llegará al Real Madrid como agente libre tras finalizar, de forma anticipada, su vínculo contractual con el Liverpool. La ‘Casa Blanca’, por medio de un comunicado, anunció que el acuerdo irá hasta 2030.

El excompañero de Luis Díaz tuvo un paso destacado por el fútbol inglés. Foto: AP

Konaté se consolidó durante las últimas temporadas como una de las piezas defensivas más importantes de los ‘Reds’. Su rendimiento en la liga inglesa y en competiciones europeas le permitió convertirse en un habitual dentro de la selección de Francia y en uno de los centrales mejor valorados del fútbol europeo.

Este nombre se suma al de Marc Cucurella, lateral titular del Chelsea y la selección española, y al de Denzel Dumfries, carrilero neerlandés con pasado reciente en el Inter de Milán. Estos nombres buscan equilibrar una plantilla con exceso de estrellas en ataque y con muchos problemas físicos en defensa, y su presentación se espera al terminar la presentación de las selecciones en el Campeonato Mundial.

La llegada de Konaté al Real Madrid también representa un movimiento estratégico para el club español. Debido a que el conjunto blanco continúa reforzando una política de incorporaciones basada en talento joven y experiencia internacional, aprovechando oportunidades de mercado cuando los contratos de los jugadores llegan a su fin.

No todo han sido mieles para el referente francés, uno de sus golpes más duros fue el fallecimiento de su padre. Foto: AFP

Un valor agregado a nivel emocional es que la trayectoria deportiva de Konaté está marcada por una historia personal muy complicada. En una entrevista de France Inter, el futbolista habló sobre el impacto que tuvo la muerte de su padre y las consecuencias emocionales que enfrentó durante ese periodo de su vida.

“No sabía con quién hablar. Me guardé todo”, señaló el defensor al recordar aquella etapa. En la conversación también reconoció la importancia de hablar sobre salud mental dentro del deporte profesional y afirmó que los futbolistas también pueden sufrir depresión. “Se puede sufrir depresión en el fútbol. No hay nada malo en admitirlo”, expresó.