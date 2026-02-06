Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

La muerte de Juan Sebastián Anzola Quintero, un reconocido fisicoculturista del noroccidente de Bogotá tiene conmovidos a los practicantes de ese deporte y a sus familiares.

Sebas, como le decían sus seres queridos, se descompensó cuando alzaba pesas ante la mirada de otros deportistas en el gimnasio Smarfit del Centro Comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba.

Los hechos ocurrieron el miércoles, 4 de febrero, en horas de la tarde, pero el joven deportista será sepultado el domingo, 8 de febrero, a las 10:30 a.m. en el cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de la capital.

“Estuve anoche con él alternando en el smarfit de Plaza Imperial, fueron momentos muy duros, la verdad ver lo que sucedía fue algo muy triste”, escribió en un video de Juan Sebastián un usuario llamado Cristian Russinque.

El fisicoculturista Juan Sebastián Anzola Quintero murió mientras alzaba pesas en un gimnasio en Bogotá. Foto: Redes sociales

Andrés Montoya, amigo de Juan Sebastián y quien también practica ese deporte, reclamó por la supuesta falta de personal y equipos especializados en el gimnasio para atender este tipo de situaciones.

“No podemos garantizar que se haya salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro, más de 25 minutos donde unas personas intentaron sacarlo, reanimarlo, el hospital queda a una cuadra y media y Smartfit no lo dejó mover”, dijo en un video publicado en su perfil @andresprofitt en Instagram.

Sin embargo, también llamó la atención de otros deportistas sobre los riesgos y cuidados que exige el fisicoculturismo. Incluso, admitió que él mismo, a pesar de su corta edad, ya sufrió dos infartos, de los cuales se salvó de morir.

También reconoció los valores de Juan Sebastián, a quien calificó como una persona de gran corazón.

“Fue todo un placer Sebitas, ahora ya haces parte de la élite de los mejores en el cielo 🏆🥇✨🙏🏻🕊️ …. Seguro estoy que desde allá seguirás inspirando, seguirás guiando y acompañando a todos los que te amaron 🌎 buen viaje ✨ campeón”, escribió otro deportista en redes sociales de Juan Sebastián.

Algunos allegados al deportista reclaman que la causa de su muerte sea investigada y si se cometió alguna negligencia.

SEMANA intentó comunicarse con Smarfit y no fue posible; sin embargo, este medio envió un mensaje de correo y está a la espera de una respuesta de ese centro de entrenamiento.