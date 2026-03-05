Política

Reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se adelantó para el próximo 13 de marzo: el encuentro será en Cúcuta

En días pasados, el mandatario colombiano tuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 12:58 p. m.
Se conoció la fecha definitiva de la reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro.
Se conoció la fecha definitiva de la reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro. Foto: Getty Images / Presidencia

Fuentes de alto nivel del Gobierno nacional dieron a conocer que el próximo 13 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostendrá una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En principio se había definido que sería el día 14 de este mes.

De acuerdo con la información sobre ese encuentro, este se realizará en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, y se trataría de la primera vez que ambos se reúnen presencialmente, luego de la intervención de Estados Unidos en la que fue capturado el señalado dictador Nicolás Maduro.

No obstante, Petro y Rodríguez tuvieron en días pasados un diálogo telefónico, en el que se abordaron temas de interés para Colombia y Venezuela.

Sobre esa conversación, la presidente encargada de Venezuela expresó en su momento: “Conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado”.

“Seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”, recalcó Delcy Rodríguez.

De la misma manera, el presidente Petro ha hecho mención a Venezuela en varias ocasiones: “Se necesita más capital, que Venezuela hoy no tiene y que a Colombia le queda de para arriba porque nos tumban los impuestos. Otros países que también ponen capital, otros países que hemos hecho amistad, tanto Venezuela como Colombia, como Catar”.

Finalmente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, continúa avanzando en una agenda con el Gobierno de Estados Unidos, esta semana se reunió con el secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, encuentro que se enfocó en reforzar una cooperación “sin límites” en energía y minería.

