Presidencia se refiere a posible visita de Delcy Rodríguez a Colombia

Pese a confirmaciones previas, la oficina del presidente aseguró que la visita aún no está confirmada.

13 de febrero de 2026, 12:59 p. m.
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. Foto: Montaje SEMANA

Pese a la confirmación de una fuente dentro del Gobierno de Gustavo Petro a SEMANA sobre la llegada de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Colombia, la presidencia emitió un comunicado negando esta información.

“@InfoPresidencia informa a la opinión pública que, por el momento, no se tiene confirmada la visita de la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Colombia; seguimos trabajando junto con @CancilleriaCol para dicho encuentro”, dice el comunicado emitido en redes sociales.

Pese a que varios medios de comunicación en Colombia habrían confirmado la información con distintas fuentes, la presidencia aseguró que no está confirmada hasta el momento tal visita; sin embargo, dijo que “sí está confirmada la reunión del Comité Binacional de Defensa el 21 de febrero”.

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez
Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez Foto: Presidencia, AFP, Adobe

El presidente colombiano había extendido la invitación a la presidenta interina antes de la reunión que mantuvo el mandatario colombiano con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

En dicha reunión, se habló del esfuerzo que realizaría el Gobierno colombiano para coordinar junto a Venezuela una acción más efectiva con los grupos al margen de la ley que operan de lado y lado de la frontera.

Organizaciones denuncian que durante el gobierno de Nicolás Maduro, arrestado el 3 de enero por Estados Unidos, los grupos narcotraficantes de Colombia operaban en Venezuela bajo el amparo de un sistema corrupto y en supuesta alianza con sus fuerzas militares.

La región del Catatumbo ajusta diez días en guerra por cuenta del ELN y las disidencias de las Farc. Más de 40.000 personas han sido desplazadas del territorio y 12.000 más están confinadas. La fuerza pública intentará tomar el control.
La región del Catatumbo ajusta diez días en guerra por cuenta del ELN y las disidencias de las Farc. Más de 40.000 personas han sido desplazadas del territorio y 12.000 más están confinadas. La fuerza pública intentará tomar el control. Foto: AFP

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, precisó que, en el caso de Colombia, Estados Unidos colaboraría en labores de inteligencia, pero “la aplicación de la fuerza se hará” por parte de las fuerzas del orden colombianas.

