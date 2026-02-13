Presidencia se refiere a posible visita de Delcy Rodríguez a Colombia

Pese a la confirmación de una fuente dentro del Gobierno de Gustavo Petro a SEMANA sobre la llegada de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Colombia, la presidencia emitió un comunicado negando esta información.

“@InfoPresidencia informa a la opinión pública que, por el momento, no se tiene confirmada la visita de la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Colombia; seguimos trabajando junto con @CancilleriaCol para dicho encuentro”, dice el comunicado emitido en redes sociales.

Pese a que varios medios de comunicación en Colombia habrían confirmado la información con distintas fuentes, la presidencia aseguró que no está confirmada hasta el momento tal visita; sin embargo, dijo que “sí está confirmada la reunión del Comité Binacional de Defensa el 21 de febrero”.

El presidente colombiano había extendido la invitación a la presidenta interina antes de la reunión que mantuvo el mandatario colombiano con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

En dicha reunión, se habló del esfuerzo que realizaría el Gobierno colombiano para coordinar junto a Venezuela una acción más efectiva con los grupos al margen de la ley que operan de lado y lado de la frontera.

Organizaciones denuncian que durante el gobierno de Nicolás Maduro, arrestado el 3 de enero por Estados Unidos, los grupos narcotraficantes de Colombia operaban en Venezuela bajo el amparo de un sistema corrupto y en supuesta alianza con sus fuerzas militares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, precisó que, en el caso de Colombia, Estados Unidos colaboraría en labores de inteligencia, pero “la aplicación de la fuerza se hará” por parte de las fuerzas del orden colombianas.