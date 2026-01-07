Política

Gustavo Petro revela que habló con Delcy Rodríguez: “La conozco desde el principio, la invité a Colombia”

El mandatario colombiano aseguró que se busca establecer un diálogo “tripartito y ojalá mundial” en torno a la situación con Venezuela.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 12:37 a. m.
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.

El presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Nariño, reveló que hace dos días sostuvo una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Resumiendo su conversación con el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario colombiano inició diciendo que aún deben atender una cita en la Casa Blanca, pero mencionó su conversación con quien fue la vicepresidenta del líder del régimen venezolano.

“No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy [Rodríguez]. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia“, dijo el presidente Petro en Bogotá.

El presidente colombiano recalcó que la idea es “establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial” para estabilizar la situación en Venezuela.

“Para estabilizar el que la sociedad venezolana, como en Colombia, que podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca", manifestó el mandatario en la Plaza de Bolívar.

Incluso agregó que invitó al presidente Donald Trump a Colombia: “Le dije que en una isla cheverísima, pero solo los dos y las escoltas”.

“Habrá una fragata gringa y una nuestra, cuidando de misiles. Si es a hablar, yo voy a donde sea”, continuó.

Finalmente, el presidente aseguró que se “restablece el diálogo” entre Estados Unidos y Colombia. Sobre la reacción de su homólogo, resaltó que ahora dice que tuvo el “honor” de hablar con él.

