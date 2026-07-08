Demanda donde el petrismo pide suspender posesión de De La Espriella habla de Hitler y Gaitán, y recuerda la Marcha del Silencio

Tal como lo anticipó, este miércoles 8 de julio, el exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, presentó las primeras diez páginas de la demanda donde solicitó al Consejo de Estado la nulidad de la elección de Abelardo De La Espriella.

Pérez pidió, como medida cautelar, suspender la posesión del Tigre como presidente, prevista para el próximo 7 de agosto.

Para tal fin expuso dos cargos. El primero, “por la afectación de la libertad del sufragio y de las garantías del debate democrático mediante una estrategia sistemática de violencia política, estigmatización, intimidación, desinformación y apropiación de símbolos nacionales, violencia psicológica sobre los electores, entre otras”, según se lee en el documento.

El segundo cargo habla de la incompatibilidad de De La Espriella “por razón del juramento de naturalización estadounidense que implica la renuncia expresa y solemne a toda lealtad hacia Colombia, lo cual viola los requisitos constitucionales de ‘ciudadano en ejercicio’, lealtad exclusiva al Estado colombiano y el mandato presidencial de defensa de la soberanía nacional”.

En la demanda, se acusa a Abelardo De La Espriella de “deshumanizar” grupos. Foto: Pantallazo demanda de nulidad.

Pérez entregó varios argumentos jurídicos y habló de los antecedentes sobre la violencia política en los discursos y narrativas de De La Espriella. Se refirió, por ejemplo, “a las declaraciones públicas del entonces candidato donde anunció su intención de ‘extirpar’ y dar de baja a sectores políticos opositores, calificándolos de delincuentes, bandidos y cáncer que debía ser eliminado, generando un clima de miedo, hostigamiento psicológico y coacción sobre un sector importante del electorado”.

A su juicio, la deshumanización sistemática de grupos mediante términos como “parásitos”, “cucarachas” y “traidores” prepara el terreno social y psicológico para la violencia masiva, justificándola o incitándola directamente.

“Adolfo Hitler y el régimen nazi utilizaron discursos políticos, masivos y propaganda para deshumanizar a los judíos y a otros grupos, como gitanos, personas con discapacidad y opositores políticos, presentándolos como parásitos, ratas, langostas o una amenaza racial y económica llamada raza aria”, se lee en la demanda.

Las palabras, según Pérez, una vez pronunciadas, tienen poder: “Las palabras de odio y deshumanización de quien se considera adversario o enemigo por razones étnicas, religiosas, culturales o políticas han desatado guerras, exterminios y genocidios de comunidades enteras. Todo exterminio ha comenzado a través de discursos de intolerancia, incomprensión y odio”.

Luis Guillermo Pérez reveló algunos de sus argumentos en la demanda de nulidad contra la elección de Abelardo De La Espriella. Foto: Pantallazo de la demanda de nulidad.

Asimismo, expresó que en Colombia “ya padecimos el exterminio del movimiento gaitanista iniciado en 1946 y agravado tras el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, que condujo a una guerra civil y a cientos de miles de víctimas”.

Recordó que dos meses antes de su fallecimiento, el líder liberal convocó a una manifestación sin precedentes en la historia de Colombia: la Marcha del Silencio.

Y siguió evocando la historia: “En la oración por la paz, Gaitán se dirigió al presidente Mariano Ospina Pérez en los siguientes términos, que hoy adquieren especial relevancia frente a la coyuntura política en la que Abelardo De La Espriella amenaza con violencia extrema a las fuerzas progresistas de Colombia”.

Pérez también citó la guerra entre Israel y Palestina, y el genocidio contra el partido político Unión Patriótica, y relacionó las frases polémicas que, según él, pronunció De La Espriella en la campaña.

“En los próximos días presentaremos nuevos cargos”, anunció el demandante. Estas son las primeras 10 páginas de la demanda de nulidad contra el Tigre:

🧠Les presento las primeras 10 páginas de la Acción de Nulidad radicada el día de ayer ante el Consejo de Estado, solicitamos una medida cautelar que suspenda la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente el 7 de agosto.



Pueden seguir firmando como… pic.twitter.com/KZbF7ZZiGI — Luis Guillermo Pérez (@LuisGPerezCasas) July 8, 2026

“Ya son más de 1.000.000 de personas que han firmado como coadyuvantes de la Acción de Nulidad”, reportó.