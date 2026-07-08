Comerciante acusa a Andrea Valdiri de haberlo atropellado en Riohacha: “Te jodió el pie”

Lo que comenzó como el regreso de una misión humanitaria terminó convirtiéndose en un inesperado episodio para la creadora de contenido y empresaria barranquillera Andrea Valdiri. En la mañana de este miércoles, 8 de julio, la influenciadora se vio involucrada en un presunto accidente de tránsito en Riohacha, capital de La Guajira, cuando transitaba por una vía que se encontraba bloqueada por comerciantes informales que adelantaban una jornada de protesta en la glorieta Francisco El Hombre.

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De acuerdo con la información preliminar recopilada por medios locales, el incidente ocurrió mientras varios manifestantes mantenían cerrada la vía en este punto de la ciudad. En medio de la congestión y la tensión del bloqueo, al parecer, Andrea Valdiri intentó avanzar con su camioneta para continuar su recorrido hacia la ciudad de Barranquilla, situación que habría desencadenado un altercado con las personas presentes en el lugar.

Hace unas horas, SEMANA ya había divulgado las declaraciones de la empresaria. En dicho testimonio, Valdiri explicó, a través de sus historias de Instagram, que fue víctima de agresiones verbales y físicas hacia su vehículo por parte de los protestantes tras manifestarles que las ayudas humanitarias que gestiona provienen de sus propios recursos, aclarando que no ejerce cargos públicos como alcaldesa o gobernadora.

Sin embargo, tras la difusión de su relato, ha salido a la luz pública una versión contraria a través de redes sociales. En un video viralizado recientemente, se observa a un comerciante de avanzada edad sentado en la acera de la glorieta, quien señala haber sido presuntamente alcanzado por la camioneta de la influenciadora. En la grabación, el hombre muestra uno de sus pies, afirmando que el vehículo de Valdiri le habría pisado la extremidad en el intento por avanzar a través del cerco de manifestantes; a lo lejos se oye a una mujer dirigiéndose al hombre y le dice: “Te jodió el pie Valdiri, ¿no? Atropellándonos, pasando por encima de nosotros..."

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El ambiente de caos y confusión en el lugar escaló rápidamente, provocando daños materiales en la carrocería del vehículo de la barranquillera. Tras lograr salir de la zona de la protesta, la creadora de contenido utilizó nuevamente sus redes sociales para expresar su frustración frente a lo ocurrido. La empresaria lamentó la agresividad con la que fue abordada durante su regreso al país, luego de haber entregado ayuda humanitaria debido a un sismo en Venezuela.

Por el momento, se espera que se esclarezcan los hechos y se determine si existió imprudencia por parte de Valdiri o si hubo responsabilidad de los manifestantes en los hechos ocurridos contra la empresaria.