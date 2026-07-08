Abelardo De La Espriella anunció que “acabó la intermediación” de congresistas entre alcaldes y gobernadores y la Casa de Nariño

El presidente electo Abelardo De La Espriella no se ha terciado la banda de jefe de Estado y ya empezó a implementar algunos de los cambios que anunció durante su candidatura: este miércoles, 8 de julio, anticipó desde Cúcuta, en Norte de Santander, que se acabó la intermediación de los congresistas entre los alcaldes y gobernadores y la Casa de Nariño.

“Queridos alcaldes (de Norte de Santander) y señor Gobernador, no necesitan congresistas a partir de este momento para relacionarse con el Gobierno Nacional”, les dijo De La Espriella.

Y siguió: “Se acabó la época en que los alcaldes tenían que mendigar citas en Bogotá y valerse de un congresista para que fuesen atendidos. Aquí vamos a tener un canal directo con ustedes porque este es un gobierno que ha dispuesto todo un mecanismo para que los alcaldes tengan voz, para que los gobernadores tengan interacción directa, sin intermediarios. Aquí se acabó la intermediación de los congresistas”.

De La Espriella no lo dijo, pero quien estará encargada de la interacción entre alcaldes y gobernadores y la Casa de Nariño es la consejera de las regiones, Valerie Lafauire. Es barranquillera, cuenta con experiencia a nivel empresarial y se desempeñó como jefe de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Nitrofert, una empresa de fertilizantes.

Valerie Lafaurie, consejera presidencial para las regiones en el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Con el anuncio de De La Espriella, él pretende ponerle punto final a la principal queja que tienen los actuales alcaldes y gobernadores, que apunta a la desconexión del gobierno de Gustavo Petro con las regiones. Muchos de ellos se quejan porque no tienen un contacto directo con el palacio presidencial y, cuando hacen gestión con algunos ministros, el jefe de Estado los cambia.

Desde Norte de Santander, donde el Tigre De La Espriella le declaró la guerra al ELN y a las disidencias de las Farc, especialmente al comandante Andrey Avendaño, con quien habla de paz el gobierno de Gustavo Petro, el nuevo mandatario reiteró que se acabó el empalme con la administración saliente.

Presidente electo, Abelardo De La Espriella. Foto: Prensa Abelardo De La Espriella.

De La Espriella pasó de hablar de suspensión a finalización.

“Ustedes saben que se acabó el empalme. Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas”, aseguró el mandatario electo.

Y añadió: “No lo iba a permitir bajo ninguna circunstancia. De todas maneras, nosotros, con los medios alternativos que tenemos para poder recabar esa información, vamos a tener, una vez lleguemos al Gobierno, claridad en cuanto a las cifras que nos entregan. Ya no podrán seguir mintiendo, ya no podrán seguir maquillando la información porque ya seremos Gobierno”.

“Tendremos acceso a todo. Vamos a organizar la casa y vamos a depurar lo que hay. Y una vez tengamos claros los números, las cifras, con el señor ministro de Hacienda y todo el equipo económico, les vamos a decir, de acuerdo con esa realidad, cuáles de esas necesidades y dolores de ustedes en los municipios y en el departamento son viables financieramente, porque yo aquí no vine a decir mentiras”, remató De La Espriella.