Abelardo De La Espriella pasó de suspender a acabar el empalme con el Gobierno saliente de Petro: este es el video

Ante la crisis que se desató esta semana en el proceso de empalme entre el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro y el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, este último notificó al país una determinación que adoptó.
Lo hizo en medio del primer empalme regional, que se llevó a cabo este miércoles 8 de julio en Norte de Santander. Desde esa región informó que se “acabó el empalme” con la administración de Petro.
“Ustedes saben que se acabó el empalme. Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas”, aseguró el mandatario electo.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, desde Norte de Santander informó que “se acabó el empalme” con el Gobierno saliente de Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0oycuz4oDq— Revista Semana (@RevistaSemana) July 8, 2026
También recalcó: “No lo iba a permitir bajo ninguna circunstancia. De todas maneras, nosotros, con los medios alternativos que tenemos para poder recabar esa información, vamos a tener, una vez lleguemos al Gobierno, claridad en cuanto a las cifras que nos entregan. Ya no podrán seguir mintiendo, ya no podrán seguir maquillando la información porque ya seremos Gobierno”.
“Tendremos acceso a todo. Vamos a organizar la casa y vamos a depurar lo que hay. Y una vez tengamos claros los números, las cifras, con el señor ministro de Hacienda y todo el equipo económico, les vamos a decir, de acuerdo con esa realidad, cuáles de esas necesidades y dolores de ustedes en los municipios y en el departamento son viables financieramente, porque yo aquí no vine a decir mentiras”, insistió Abelardo De La Espriella.
Esta semana, en una declaración en redes sociales, el presidente electo arremetió en contra de Petro y del excandidato Iván Cepeda: “En el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron a derrotarlo a él y a su testaferro político, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse, a como diera lugar, en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas, el plan ha escalado. Petro, atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo y, basado en peroratas y fantasías, ha dicho que no reconoce mi triunfo y, por el contrario, se lo otorga de manera olímpica a Cepeda”.
“Por su parte, Cepeda, jugando al policía bueno, llama a la desobediencia civil para no reconocer los votos que, en democracia y en libertad, el pueblo colombiano depositó en las urnas para convertirme en presidente de todos. Miren, que nadie se llame a engaños. No hay resistencia pacífica cuando se trata de justificar un golpe de Estado”, recalcó De La Espriella.
Y concluyó: “Eso no es más que un disfraz del plan perverso que tienen Petro y Cepeda para atornillarse al poder. El plan de Petro, queridos compatriotas, siempre fue hacer lo mismo que hicieron los Castro, lo que hizo su amigo Chávez, lo que ha hecho Ortega y otros tiranos del populismo, del socialismo del siglo XXI, precisamente para quedarse en el poder, para atornillarse al poder”.