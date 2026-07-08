“Escandaloso”: Gobierno Petro declaró días hábiles varios fines de semana hasta el 7 de agosto; opositores le ponen lupa a la contratación

A un mes de dejar el poder, el Gobierno del presidente Gustavo Petro protagoniza un nuevo ruido en las redes sociales.

En esta oportunidad por cuenta de la Resolución 478 del 6 de julio de 2026 firmada por la directora del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), Nhora Yhanet Mondragón, quien declaró días hábiles varios fines de semana hasta el 7 de agosto.

Específicamente el documento determina los días 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26 de julio y 01 y 02 de agosto como días hábiles para adelantar los trámites precontractuales y contractuales en todos los procesos de slección como actuaciones administrativas y presupuestales que adelante el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Gustavo Petro y Nhora Mondragón. Foto: Presidencia/Tomada de la cuenta de Instagram de Nhora Mondragón.

Según la resolución, la declaratoria de los días hábiles no genera reconocimiento de pago o de horas extras a ningún servidor público, “toda vez que los días hábiles relacionados en el presente artículo son únicamente para efectos del cómputo de los términos legales en los procesos de selección y para adelantar actuaciones administrativas y presupuestales”.

Se aclaró que esa resolución rige exclusivamente para que el Dapre “desarrolle procedimientos, trámites y actividades relacionadas con la contratación estatal en todas sus etapas conforme a la contingencia expuesta”.

Nhora Mondragón, nueva directora del Dapre. Foto: Foto: Ministerio del Interior

La decisión del Dapre no deja de generar sorpresa entre los opositores a este gobierno porque la administración del presidente Gustavo Petro tuvo cuatro años para adelantar procesos contractuales y optó por declarar días hábiles los fines de semana festivos hasta el 7 de agosto para avanzar en procesos contractuales que, a juicio de los críticos, comprometerían recursos al mandato de Abelardo De La Espriella.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo que es “escandalosa esta resolución. El Dapre declaró hábiles el 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de julio y el 1 y 2 de agosto, sábados, domingos y el día de la Independencia exclusivamente para trámites contractuales".

Y a renglón seguido preguntó: “¿Qué contratos no pueden esperar 30 días al Gobierno electo? La Contraloría debe activar control concomitante ya. No trabajaron los fines de semana y festivos por los colombianos y ahora que lo hacen es para entregar contratos".

El exdirector del Dapre, Víctor Múñoz, también se refirió al tema.

“Mientras el presidente Gustavo Petro trina en sus redes sociales, el Dapre declara el sábado día hábil. ¿Será por tiempos contractuales?“, preguntó.

María Fernanda Cabal, senadora colombiana. Foto: Instagram @mariafernandacabal

La exconcejal de Bogotá, Gloria Díaz, escribió sobre el tema en sus redes sociales. “A menos de un mes de dejar la Presidencia, el Gobierno declara hábiles sábados, domingos y festivos en el Dapre para acelerar la contratación. Qué afán. Durante cuatro años no hubo esa urgencia para cumplirle al país, pero ahora sí para firmar contratos. Los colombianos tienen derecho a saber qué están dejando amarrado antes de irse. No es la primera vez que el Dapre queda señalado por corrupción, quieren sacar hasta la última tajada antes de que se les acabe el poder”, dijo.

El Dapre, la entidad criticada, avanza en la contratación de los dos retratos de Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez, por 120 millones de pesos. Las imágenes se exhibirán en el pasillo de los exmandatarios ubicado en la Casa de Nariño.