Fundación Colombia 2050 arremete contra Petro por desconocer el resultado de las elecciones

La Fundación Colombia 2050, organización no gubernamental que promueve el fortalecimiento de la democracia, cuestionó este miércoles 8 de julio las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en los últimos días ha publicado varios mensajes en las redes sociales donde desconoce los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio, en las que Abelardo De La Espriella resultó elegido.

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A través de un comunicado, la institución expresó su rechazo a la postura del mandatario y manifestó su preocupación por las consecuencias que, a su juicio, podrían tener sus declaraciones sobre la institucionalidad del país.

“La Fundación Colombia 2050 expresa su profunda preocupación por las recientes manifestaciones del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en las que ha desconocido públicamente la legitimidad de la elección presidencial y la voluntad soberana expresada por millones de colombianos en las urnas”, señaló el documento.

La fundación también enfatizó que “ningún gobernante, por importante que sea su investidura, puede sustituir con su criterio personal la decisión adoptada por millones de ciudadanos en ejercicio de su derecho fundamental al voto”.

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Finalmente, hizo un llamado al jefe de Estado para que respete el resultado del proceso electoral y las instituciones encargadas de garantizarlo.

“La Fundación Colombia 2050 hace un firme llamado al señor presidente Gustavo Petro para que, en cumplimiento del juramento que prestó al asumir la Presidencia de la República, respete plenamente la Constitución Política, las decisiones de las autoridades electorales y la voluntad soberana del pueblo colombiano expresada en las urnas”, concluyó el comunicado.