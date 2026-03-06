NORTE DE SANTANDER

Ella era Yuris Cristel Camila García, mujer que murió tras lanzarse de un tobogán en Chinácota, Norte de Santander

La mujer falleció cuando era trasladada gravemente herida a un centro asistencial.

Redacción Nación
6 de marzo de 2026, 4:55 p. m.
Yuris Cristel Camila García, mujer que murió.
Yuris Cristel Camila García, mujer que murió. Foto: Redes sociales de Yuris Cristel Camila García y pantallazo de video de la cuenta en X: @jhonjacome

Tristeza en Norte de Santander por la muerte de una mujer identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, luego de caer desde una atracción tipo tobogán que había en un establecimiento comercial.

El hecho se presentó puntualmente durante la noche del jueves 5 de marzo en un restaurante ubicado en el sector Iscalá, en el municipio de Chinácota, Norte de Santander. En un video quedó registrado el instante en que Yuris Cristel se lanzó del tobogán y en cuestión de segundos se salió de la estructura, cayendo al vacío.

Gravemente herida, fue trasladada a un centro asistencial en Cúcuta, pero su estado de salud se agravó y finalmente murió.

Sobre Yuris Cristel Camila García se estableció que tenía 28 años, era natural del municipio de Tibú y madre de un niño de cuatro años de edad.

Carmen García, presidenta de Madres del Catatumbo por la Paz, indicó en entrevista con Caracol Radio que Yuris Cristel era una mujer comprometida con las causas sociales en el Catatumbo, zona donde laboró apoyando comunidades vulnerables y a las mujeres.

Cantante de vallenato vivió grave accidente de tránsito, luego de terminar presentación musical: su equipo se pronunció

Esa es nuestra hija la que falleció; exigimos que se haga la investigación como debe ser y que respondan por la vida de Camila, porque ella perdió la vida en un establecimiento donde no había la seguridad”, dijo García en la emisora citada anteriormente.

Tras la muerte de la mujer, la empresa Flores SAS, propietaria de la atracción donde ocurrió el accidente, emitió un comunicado en el que enviaron un mensaje de condolencia a la familia Yuris Cristel.

Yuris Cristel Camila García
Yuris Cristel Camila García Foto: Redes sociales de Yuris Cristel Camila García.

“Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarca en este difícil momento”, se indicó en el comunicado emitido por la empresa Flores SAS.

Tragedia en Armenia: conductor implicado en accidente con dos muertos se habría entregado

Así mismo afirmaron que, una vez ocurrió el accidente, activaron los protocolos de emergencia.

“Se informa que, desde el momento del incidente, la empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstos para estos casos, brindando el apoyo inicial. Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente”, agregaron.

