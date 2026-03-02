Gente

Cantante de vallenato vivió grave accidente de tránsito, luego de terminar presentación musical: su equipo se pronunció

La mujer y su equipo dieron detalles de cómo se dio el siniestro en el que hubo pérdidas materiales.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

2 de marzo de 2026, 1:28 p. m.
Natalia Curvelo, cantante vallenata, sufrió accidente en carretera.
Natalia Curvelo, cantante vallenata, sufrió accidente en carretera. Foto: Instagram: @nataliacurveelo

En la mañana del pasado domingo primero de marzo, la cantante de Vallenato Natalia Curvelo sufrió un accidente de tránsito, luego de que cumpliera con un evento laboral en El Banco, Magdalena.

A través de un comunicado de prensa del equipo de la cantante, se informó lo que sucedió y lo que opina Curvelo frente a lo sucedido.

“Siempre te amaré”: las emotivas palabras de despedida del papá de Natalia Curvelo

“De parte de la Organización Musical Natalia Curvelo, queremos agradecer a todos nuestros seguidores y medios de comunicación por la preocupación ante el accidente de tránsito ocurrido el día de hoy, domingo 1 de marzo en horas de la madrugada en la vía entre Bosconia y Cuatro Vientos”, se lee inicialmente.

El siniestro se dio por las carreteras del departamento del Cesar, más específicamente en el tramo que conecta a Bosconia con el sector de Cuatro Vientos en el departamento, sobre las 3:00 a. m.

Según se dio a conocer, el accidente se dio porque en la vía se atravesó ganado. El vehículo terminó chocando contra una vaca debido a la gran velocidad a la que iban y también a la falta de iluminación que había en la zona.

Natalia Curvelo, cantante de música vallenata, fue víctima de millonario robo en Barranquilla.
Natalia Curvelo, cantante de música vallenata, vivió accidente en carretera. Foto: Tomada de Instagram @nataliacurveelo

“Tras finalizar una exitosa presentación en el municipio de El Banco, Magdalena, la camioneta en la que se desplazaba la artista con dirección a Bosconia impactó contra una de varias vacas que se atravesaron de manera repentina en la vía”, se añade.

Se informó que el conductor trató de reaccionar, pero la aparición del ganado fue tan inesperada que fue muy difícil evitar el impacto.

Equipo de Natalia Curvelo se pronuncia, luego de vivir accidente en carretera.
Equipo de Natalia Curvelo se pronuncia, luego de vivir accidente en carretera. Foto: Instagram: @nataliacurveelo

En el mismo comunicado, se informó que todos los que iban en el vehículo están sanos y a salvo, pero con algunos golpes por el choque.

“Queremos dar un parte de tranquilidad informando que Natalia y su equipo de trabajo se encuentran fuera de peligro. A pesar del fuerte impacto que causó daños materiales considerables al vehículo, la artista solo sufrió golpes leves en sus brazos y piernas, y se encuentra recuperándose del susto provocado por el siniestro”, agregan.

“Todos nos encontramos bien, yo me golpeé el brazo, pero todos estamos bien gracias a Dios. La camioneta se hizo nada, todo fue muy rápido”, dijo la cantante antes de explotar en contra de los dueños de las fincas que quedan por esta zona.

Por último, en este mismo comunicado, la cantante aprovechó para agradecer a sus fanáticos y seguidores por haber estado pendientes de la situación.

“Natalia expresa su profundo agradecimiento por los mensajes de apoyo y preocupación recibidos. Así mismo, hace un llamado a la responsabilidad de los dueños de ganado en las zonas rurales para evitar que animales sueltos pongan en riesgo la vida de los viajeros”, concluyen.

