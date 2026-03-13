Gobierno aprueba zona franca en Norte de Santander dentro de estrategia binacional con Venezuela

Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció la aprobación de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte, que estará ubicada en el municipio de El Zulia en Norte de Santander.

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La iniciativa se convierte en el primer acuerdo que se aprueba dentro de la estrategia de Zona Económica Binacional entre Colombia y Venezuela.

Según explicó la funcionaria, el proyecto busca impulsar el desarrollo económico en la frontera mediante instrumentos de política pública orientados a generar empleo, fortalecer encadenamientos productivos y dinamizar la actividad empresarial en territorios históricamente afectados por limitaciones económicas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), se reúne con la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio (centro), y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez (izquierda), en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 13 de marzo de 2026. Foto: AFP

La ministra señaló que la Zona Franca Refinorte refleja la intención del Gobierno colombiano de promover oportunidades en estas regiones de frontera como lo es la ciudad de Cúcuta.

“Con la Zona Binacional buscamos convertir la frontera en un epicentro de progreso social y productivo. Durante décadas estas regiones han sido territorios históricamente abandonados; estamos tomando decisiones para devolverles la dignidad a las comunidades de frontera, generando desarrollo económico, empleo y nuevas oportunidades para sus habitantes”, destacó la ministra Morales.

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El anuncio fue realizado durante una visita oficial en Caracas, Venezuela, donde sostuvo un encuentro con su homóloga venezolana, Coromoto Godoy. En la reunión se revisó el estado de la agenda económica bilateral y se discutieron oportunidades para fortalecer el intercambio productivo, industrial y turístico entre ambos países.

La ministra Morales indicó que la Zona Franca Refinorte servirá como instrumento para articular procesos agroindustriales, productivos y comerciales en beneficio de las comunidades fronterizas, además de promover encadenamientos productivos binacionales y atraer inversión.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (C), se reúne con la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio (C-I), el ministro venezolano del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello (C-D), y otros miembros de la delegación del gobierno colombiano en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 13 de marzo de 2026. Foto: AFP

Este tipo de proyectos, explicó la funcionaria, también buscan consolidar polos de desarrollo que impulsen la competitividad, la actividad industrial, las buenas prácticas empresariales y la generación de empleo.

Durante el encuentro bilateral también se anunció una ampliación en la conectividad aérea entre ambos países. La aerolínea Avianca informó que operará una segunda frecuencia diaria en la ruta entre Bogotá y Caracas.

“Esta nueva ruta responde al crecimiento sostenido de la demanda y a la consolidación de las condiciones operativas y de seguridad aérea, fortaleciendo el intercambio comercial, turístico y empresarial entre ambos países, el trabajo conjunto del turismo y la atracción de inversión extranjera y nuevos mercados internacionales”, puntualizó.