De Hollywood a Bogotá: Ryan Reynolds presume la camiseta de su nuevo equipo en Colombia. “Significa mucho”

Los reflectores de Hollywood ha aterrizado oficialmente en el fútbol profesional colombiano. Ryan Reynolds, la estrella mundialmente conocida por su papel en Deadpool, ha causado revuelo en las últimas horas al mostrar su faceta como propietario de un club local. A través de sus redes sociales, el actor canadiense compartió con orgullo su nueva adquisición: la indumentaria oficial del Internacional de Bogotá, el equipo que busca conquistar el corazón de la capital tras la transformación del club deportivo de La Equidad.

“Llegó después de Navidad”: el mensaje de Reynolds que es tendencia

Fiel a su estilo carismático y cercano, Reynolds no dejó pasar la oportunidad para interactuar con sus seguidores y la hinchada bogotana. En un video que rápidamente se hizo viral, el actor exhibió un kit especial enviado directamente desde Colombia. El paquete incluía la camiseta titular, una bufanda y una taza del club.

“Enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó después de Navidad, lo cual significa mucho más”, escribió el actor en sus redes sociales, mensaje que fue destacado como un gesto de compromiso con el proyecto deportivo que lidera en el país.

De La Equidad al Internacional de Bogotá: una metamorfosis total

El club que durante años conocimos como La Equidad Seguros ha quedado en el pasado. Tras un 2025 deportivo para el olvido, la institución decidió dar un giro de 180 grados. Como parte de una estrategia de marca global, el equipo se relanzó como Internacional de Bogotá, estrenando escudo, colores y una visión empresarial que busca conectar con audiencias jóvenes y mercados internacionales.

Esta transformación no es casualidad. La adquisición se concretó a través del Tylis-Porter Group (Tyliss), un conglomerado liderado por los empresarios Albert Tylis y Sam Porter, la compra está cifrada por fuentes del sector en USD 30 millones por el 99% del club. Carlos Zuluaga, presidente del club, continuará en su cargo de manera indefinida.

Este grupo no es ajeno al éxito deportivo; ya tienen experiencia previa en el Necaxa de México y, por supuesto, en el Wrexham AFC de Gales, donde Reynolds y Rob McElhenney lograron un fenómeno mediático y deportivo sin precedentes.

Un equipo de estrellas detrás de cámaras

Lo que hace que el Internacional de Bogotá sea el centro de todas las miradas no es solo su nuevo nombre, sino los nombres en su junta de accionistas. Además de Reynolds, el proyecto cuenta con el respaldo de figuras de la talla de Eva Longoria y McElhenney. Esta combinación de entretenimiento y gestión deportiva pone al fútbol bogotano en el mapa mundial, generando una expectativa que no se veía en el FPC desde hace décadas.

El reto ahora es deportivo. El club tiene programado su debut oficial en la Liga 2026-I en un escenario de alto calibre: enfrentará al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero. Será la prueba de fuego para ver si la inversión de Hollywood se traduce en resultados dentro de la cancha.

El fenómeno Reynolds y su conexión con el deporte

Ryan Reynolds ha demostrado ser mucho más que un actor de taquilla. Su gestión en el Wrexham AFC, documentada en la serie Welcome to Wrexham, probó que su interés por el fútbol es genuino y rentable. Al traer ese mismo modelo a Bogotá, se espera que el club no solo mejore su rendimiento, sino que modernice su infraestructura y aumente su base de seguidores a nivel global.

Con la camiseta puesta y el respaldo de millones de seguidores, el “efecto Reynolds” ya empezó a sentirse en las calles de Bogotá. ¿Logrará el Internacional de Bogotá convertirse en el nuevo gigante de Colombia? Por ahora, la capital ya tiene un nuevo motivo para estar en el radar deportivo del mundo entero.