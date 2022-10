Kimberly Reyes hizo dura confesión sobre su salud: “solía cortarme los brazos”

La actriz y modelo Kimberly Reyes habló de varias las situaciones que tuvo que vivir durante su adolescencia. La intervención que la reconocida intérprete se conoció en un video que compartió en sus redes sociales con sus seguidores.

Dando un mensaje a los usuarios, la actriz recalcó que la salud mental es un tema al que se debe dar prioridad, por lo que pidió a sus seguidores que no fueran tan “duros” con ellos mismos y recalcó que todos tenían “chispa e infinito amor”.

“Trabaja en lo que tengas que trabajar para ser tu mejor versión y amarte como tal, no está mal buscar ayuda en profesionales o en esas personas que te aman, estamos prestados aquí, es hora de ser felices”, afirmó la actriz en su intervención, dejando una reflexión a sus seguidores.

Y a continuación, reveló que durante su adolescencia había llegado a lastimarse a sí misma, por lo que tuvo que buscar ayuda profesional y comenzar una terapia para enfrentar y mejorar su salud mental.

“Quiero atreverme a confesarles algo: cuando era adolescente me lastimaba los brazos cuando algo me molestaba, me tuvieron que hacer un procedimiento para poder reconstruir esa parte, y fue gracias a las personas cercanas y terapeutas que pude librar esa batalla, porque así nos veamos felices nadie sabe lo que batallamos por dentro”, expresó en su video la actriz.

Kimberly Reyes y James Rodríguez

El reconocido futbolista James Rodríguez y la modelo Kimberly Reyes –una de las solteras más codiciadas de la farándula desde su separación con Federico Severini–, dan nuevamente de qué hablar.

Recordemos que hace algunos meses, la presentadora Mary Méndez, del reconocido programa de chismes La Red, habría destapado una supuesta cercanía entre ambos, sin darse a conocer muchos detalles de cuál sería la relación entre ambos.

“Existe una relación en estos momentos entre Kimberly Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez. No podemos confirmar qué tipo de relación es. Tratan de manejar todo lo más privado posible”, dijo Mary Méndez.

Pero la modelo habría desmentido ese rumor de inmediato en sus redes sociales: “No crean en todo lo que especulan. Solo diré esto: el día que tenga un nuevo amor o novio, créanme que lo van a saber o lo van a ver”.

¿Qué dijo Kimberly al respecto?

Ahora se vuelven a conocer rumores que vincularían a la barranquillera y al ‘10′. En mayo, Kimberly tuvo que hacer un viaje a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Misma fecha en la que “casualmente” se encontraba James, cuando estaba jugando en Al-Rayyan de Catar.

Sin embargo, el programa de farándula ‘Lo Sé Todo’ abordó a la actriz colombiana y le preguntó sobre su viaje a Dubái, además de responder algunas preguntas sobre su vida amorosa.

“La gente en redes preguntó que si tú te habías ido para Dubái a verte con James Rodríguez, ¿eso es cierto o eso es mentira?”, preguntó la periodista.

“Bájenle un poquito. Cuando yo estaba en Dubái fui a presentar un evento para una empresa. ¿Qué tiene que ver el caldo con las tajadas? A ver, niña, es un amigo. Lo conozco, conozco a su familia, es un ‘llave’, ya”, indicó Reyes, sin duda algo molesta, y dio a entender que todo había sido una mala interpretación del público.

“Chévere, pero no bebé, es mi amigo. No hay que darle color a eso”, concluyó la actriz de metrajes como ‘Loquito por ti’ y ‘La ley del corazón’.