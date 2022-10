Inesperada reacción de Kimberly Reyes por supuesta romance con James; envió duro reclamo

Hace unas semanas empezaron a circular en las diferentes redes sociales varios rumores sobre un supuesto romance entre James Rodríguez y Kimberly Reyes, puesto que la actriz confirmó que se había divorciado legalmente del empresario.

Incluso, la presentadora Mary Méndez se refirió en aquel momento con respecto a ese tema en el programa de La red (Caracol Televisión) y señaló que la reconocida artista tenía una relación con el futbolista, pero nunca mencionó de qué tipo.

“Existe una relación en estos momentos entre Kimberly Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez. No podemos confirmar qué tipo de relación es. Tratan de manejar todo lo más privado posible”, precisó la samaria.

La comunicadora también explicó que el volante de la Selección Colombia es fanático de la modelo y le da constantemente ‘Me gusta’ a los distintos contenidos que publica en su cuenta de Instagram.

Ante estos rumores, la modelo barranquillera habló esta semana en Lo sé todo (Canal Uno) y tuvo una inesperada reacción cuando le preguntaron sobre su relación con el volante del combinado nacional, quien hace poco se mudó a Grecia.

La artista, recordada por su papel protagónico en la serie biográfica de Diomedes Díaz, también aprovechó el momento para mandarles un fuerte reclamo a todos los programas de chismes y las páginas de farándula.

“¡Ayy no! Ahora me ponen la música [de suspenso] y me sacan en Instagram”, fue la contundente respuesta de Reyes, dejando ver su molestia con este tipo de especulaciones sobre su vida sentimental.

Cabe recordar que la barranquillera habló hace unas semanas en su cuenta de Instagram con respecto a su situación amorosa y aclaró que actualmente se encuentra soltera.

La modelo, de igual manera, habilitó la caja de interrogantes en las historias para interactuar un poco con sus miles de seguidores, quienes le preguntaron insistentemente por James Rodríguez.

Con respecto a esa inquietud, la reconocida artista fue contundente y puntualizó que no hay que creer en todo lo que sale en las diferentes plataformas digitales, ya que todavía no hay ningún nuevo amor en su vida.

“No crean en todo lo que especulan. Solo diré esto: El día que tenga un nuevo amor o novio, créanme que lo van a saber y lo van a ver”, respondió la reconocida actriz en medio de la dinámica.

Esta no fue la primera vez que relacionaron al futbolista de la Selección Colombia con una mujer de la farándula nacional después de oficializar su ruptura con la modelo Shannon de Lima, pues meses atrás lo vincularon con la cantante Karol G.

El romance de la venezolana y Rodríguez siempre se mantuvo con un bajo perfil. Sin embargo, a principios de este año dejaron de subir fotos juntos y de compartir momentos especiales, por lo que finalmente decidieron anunciar su separación.

Sin embargo, Lima no dejó pasar por alto el fichaje del cucuteño con el Olympiacos y compartió en Instagram un divertido comentario, donde le lanzó, a modo de broma, un fuerte reclamo.

“¡Ya pues! A quedarse en un solo sitio”, fue el pequeño mensaje que escribió en la publicación. La reconocida modelo finalizó su relación con el jugador de la Selección Colombia hace más de un año.