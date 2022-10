Melissa Martínez lanza un contundente mensaje a quienes dicen no quererla

La vida de los personajes de la farándula es algo que está en boca de varias personas, incluso sus seguidores y fanáticos están pendientes de todos y cada uno de sus movimientos.

En estos últimos meses, el nombre de la presentadora deportiva, Melissa Martínez, ha resonado, luego de que se manejara una hipótesis sobre una supuesta separación entre ella y su esposo, el jugador de futbol profesional Matías Mier. Tras los rumores, el deportista confirmó, por medio de un comunicado, que se había separado de la comunicadora hace un tiempo atrás.

Melissa Martínez es reconocida no solo por su labor como periodista y comentarista deportiva, sino que también es empresaria e imagen de varias marcas conocidas. Hace poco la comunicadora, en medio de un viaje que hizo a Barranquilla, le mostró a sus seguidores una publicidad que hizo en compañía del jugador colombiano Falcao García. La comunicadora se sintió orgullosa y sorprendida de ver dicha valla en el aeropuerto de esa ciudad.

Días después, en medio de un viaje que hizo la periodista a Medellín, esta se volvió a topar con una publicidad donde también aparece, pero en esta ocasión, Melissa aprovechó para enviarle un contundente y sarcástico mensaje a quienes dice no quererla.

“Si por algún motivo, no te caigo bien, espero que nunca digas: – Ojalá no me la encuentre – (risas). Porque me vas a tener que ver, queridita”.

En medio del video que compartió la comunicadora social en su cuenta personal de Instagram, a través de sus historias, ella se dirige puntualmente al género femenino. Por lo que algunos de sus seguidores han especulado que se está refiriendo a una persona en específico.

No lo perdonan: esto le dicen a Matías Mier tras la carta pública a Melissa Martínez

Matías Mier confirmó el viernes 23 de septiembre que su matrimonio con la periodista deportiva Melissa Martínez había llegado a su final. Ante esto, los comentarios negativos en contra del deportista no se hicieron esperar.

En medio de un comunicado de prensa que compartió en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 244 mil seguidores, confirmó lo que ya se venía hablando desde hace algunas semanas. Fin de la novela.

Y es que las señales parecieron ser inequívocas. Los dos comenzaron a compartir fotos en sus redes sociales en las que aparecían sin sus respectivos anillos de matrimonio. Y, por si fuera poco, las publicaciones juntos empezaron a ser nulas y un periodista de entretenimiento ya tenía conocimiento de la situación que estaban atravesando la periodista de Soledad, Atlántico, con el futbolista uruguayo.

Desactivó los comentarios

En la imagen donde se puede leer el comunicado de prensa que compartió Matías Mier, este optó por desactivar los comentarios, pero esto no fue suficiente para no recibir ataques en redes sociales.

Varios seguidores de Melissa Martínez, incluyendo también fanáticos de él, se fueron con toda luego de sus declaraciones. Y es que muchos consideran que el futbolista le fue infiel a la periodista, aunque esta información no ha sido confirmada por nadie.

Reacciones

En Twitter, el nombre del jugador se convirtió en tendencia. “Matías Mier confirmó lo que Karol G nos enseñó el año pasado, ‘nunca te cambian por algo mejor’”, “ese Matías Mier como le va a ser infiel a Melisa, una mujer trabajadora, emprendedora, linda, elegante y, sobre todo, cariñosa. Definitivamente, hay hombres que no valemos”, “Qué tonto Matías Mier, qué mujerón a la que le falló, esas no se encuentran dos veces”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Por su parte, Melissa Martínez no ha hecho ningún tipo de reacción en sus redes sociales. Esta separación se suma a las de Carmen Villalobos y Shakira, quienes este año también han visto golpeado su corazón por cuenta de las decepciones amorosas.